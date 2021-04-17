Третя перемога українок у матчі проти Японії

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у третьому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японку Юкі Наіто (172).

Матч тривав 2 години та 20 хвилин.

Світоліна один раз подала на виліт та використала 8 з 12 брейк-пойнтів.

Збірна України виграла протистояння з Японією – 3:0. Серія між збірними тривала до трьох перемог.

Кубок Біллі Джин Кінг

Чорноморськ, Україна

Грунт

Плей-оф, Україна - Японія

Третій матч, 17 квітня

Еліна Світоліна - Юкі Наіто 6:2, 4:6, 7:6 (3)

Раніше, Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг.