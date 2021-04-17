Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у третьому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японку Юкі Наіто (172).
Матч тривав 2 години та 20 хвилин.
Світоліна один раз подала на виліт та використала 8 з 12 брейк-пойнтів.
Збірна України виграла протистояння з Японією – 3:0. Серія між збірними тривала до трьох перемог.
Кубок Біллі Джин Кінг
Чорноморськ, Україна
Грунт
Плей-оф, Україна - Японія
Третій матч, 17 квітня
Еліна Світоліна - Юкі Наіто 6:2, 4:6, 7:6 (3)
Раніше, Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг.