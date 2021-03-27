Стаховський з Молчановим програли фінал турніру у Швейцарії

Український дует знову програв у фіналі

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов не зуміли здобути парний титул на турнірі ATP Challenger Tour в Лугано.

Український дует у фіналі поступився німецько-італійській парі Андре Бегеманн / Андреа Вавассорі. Матч тривав 1 годину та 43 хвилини.

Відзначимо, що для Молчанова і Стаховського це був третій поспіль фінал змагань ATP Challenger Tour. Раніше український дует поступився у титульних матчах на турнірах в італійській Б'єллі.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

1/2 фіналу, 26 березня

Андре Бегеманн / Андреа Вавассорі - Денис Молчанов / Сергій Стаховський 7:6 (11), 4:6, 10:8

Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.