Бондаренко з Кіченок пробилися у парний чвертьфінал турніру в Австралії

Українки поборються за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

У другому колі Phillip Island Trophy українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок обіграли шостих сіяних Кірстен Фліпкенс і Грет Міннен з Бельгії.

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Матч тривав близько 1,5 години. Бондаренко і Кіченок скористалися 4 шансами на брейк з 7, а їх суперниці - 2 з 5.

Phillip Island Trophy - WTA250

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $235,238

Хард

Друге коло, 15 лютого

Катерина Бондаренко / Надія Кіченок - Кірстен Фліпкенс / Грет Міннен 7:5, 7:5