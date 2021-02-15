Бондаренко з Кіченок пробилися у парний чвертьфінал турніру в Австралії

Джерело - Чемпіон.
У другому колі Phillip Island Trophy українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок обіграли шостих сіяних Кірстен Фліпкенс і Грет Міннен з Бельгії.
Важливо: Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open
Матч тривав близько 1,5 години. Бондаренко і Кіченок скористалися 4 шансами на брейк з 7, а їх суперниці - 2 з 5.
Phillip Island Trophy - WTA250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $235,238
Хард
Друге коло, 15 лютого
Катерина Бондаренко / Надія Кіченок - Кірстен Фліпкенс / Грет Міннен 7:5, 7:5