Бондарев: Підтримка вболівальників допомагала в складних моментах

Український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев у ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про відмінність трас в Італії та в країнах Середнього Сходу: ОАЕ та Катарі.

15-річний киянин заявив, у Формулі-4 Середнього Сходу треки були швидшими, а температура та підбір гуми зовсім іншим. Попри це йому вдалося адаптуватися до чемпіонату за дуже короткий термін.

"Я вже говорив, що траси тут набагато швидше ніж в Італії, температура вища та інша гума. Крім того, було багато суперників, які, на відміну від мене, вже брали участь у перегонах на трасах Еміратів та Катару, і це не тільки місцеві пілоти. Але наприкінці чемпіонату я вже їхав майже у темпі лідерів".

Також Бондарев подякував за підтримку українських вболівальників та українську громаду ОАЕ:

"Так, мені дуже було приємно бачити підтримку від дуже багатьох людей, це мені дуже допомагало в складних моментах. Дякую Українській громаді ОАЕ, які з нашими прапорами були присутні на кожних перегонах".

За підсумками чемпіонату Ф-4 Середнього Сходу Олександр Бондарев зумів посісти 12 місце в загальному заліку, набравши 54 очки та завоював 3 сходинку в заліку новачків, поступившись партнеру по команді Женрую Чі та колумбійцю Салім Ханні.

Найкращим результатом Бондарева стало шосте місце, яке він здобував двічі в ОАЕ. Також українець може похизуватися двома подіумами, як найкращий гонщик-новачок заїзду.

Попереду на Олександра Бондарева очікує повноцінний сезон в італійській Формулі-4, де український пілот дебютував ще восени 2024-го.

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Італійська Ф-4 стартуватиме вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі. Триватиме чемпіонат до 12 жовтня, загалом пілоти проїдуть 7 етапів.