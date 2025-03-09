Магучіх побореться за медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні
Сьогодні, 9 березня, в нідерландському місті Апелдорні відбудеться завершальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні.
Дві українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Лобан змагатимуться у фіналах зі стрибків у висоту та п'ятиборства відповідно.
Також на старт вийдуть двоє дебютантів європейської першості – спринтерка Діана Гончаренко та штовхальник ядра Артем Левченко, які мають подолати кваліфікацію для виходу в фінал своїх дисциплін.
Зауважимо, що для виходу у фінал Левченко має увійти до вісімки найкращих за підсумками відбіркового етапу або виконати норматив у 21 м.
Гончаренко ж у бігу на 60 метрів має увійти до четвірки найсильніших у своєму забігу або мати один з чотирьох найкращих результатів серед тих, хто не вийшов у півфінал.
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи в приміщенні
- 10:00. 60 метрів з бар'єрами, п'ятиборство, жінки. Забіг 1 – Юлія Лобан
- 10:50. Стрибки у висоту, п'ятиборство, жінки. Кваліфікація – Юлія Лобан
- 11:05. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація – Артем Левченко
- 13:16. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація, 1 коло, забіг 3 – Діана Гончаренко
- 13:25. Штовхання ядра, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан
- 16:10. Стрибки в довжину, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан
- 17:05. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація, півфінал – Діана Гончаренко, в разі подолання першого кола
- 17:28. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал – Артем Левченко, в разі подолання кваліфікації
- 18:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал – Ярослава Магучіх
- 19:03. Біг на 800 метрів, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан
- 19:37. Біг на 60 метрів, жінки. Фінал – Діана Гончаренко, в разі подолання півфіналу
Трансляція континентальної першості в Україні буде доступна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт. Для глядачів за межами України перегляд доступний на сайті eurovisionsport.com.
Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.