Магучіх побореться за медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні

Сьогодні, 9 березня, в нідерландському місті Апелдорні відбудеться завершальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Дві українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Лобан змагатимуться у фіналах зі стрибків у висоту та п'ятиборства відповідно.

Також на старт вийдуть двоє дебютантів європейської першості – спринтерка Діана Гончаренко та штовхальник ядра Артем Левченко, які мають подолати кваліфікацію для виходу в фінал своїх дисциплін.

Зауважимо, що для виходу у фінал Левченко має увійти до вісімки найкращих за підсумками відбіркового етапу або виконати норматив у 21 м.

Гончаренко ж у бігу на 60 метрів має увійти до четвірки найсильніших у своєму забігу або мати один з чотирьох найкращих результатів серед тих, хто не вийшов у півфінал.

Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи в приміщенні

10:00. 60 метрів з бар'єрами, п'ятиборство, жінки. Забіг 1 – Юлія Лобан

10:50. Стрибки у висоту, п'ятиборство, жінки. Кваліфікація – Юлія Лобан

11:05. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація – Артем Левченко

13:16. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація, 1 коло, забіг 3 – Діана Гончаренко

13:25. Штовхання ядра, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан

16:10. Стрибки в довжину, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан

17:05. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація, півфінал – Діана Гончаренко, в разі подолання першого кола

17:28. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал – Артем Левченко, в разі подолання кваліфікації

18:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал – Ярослава Магучіх

19:03. Біг на 800 метрів, п'ятиборство, жінки – Юлія Лобан

19:37. Біг на 60 метрів, жінки. Фінал – Діана Гончаренко, в разі подолання півфіналу

Трансляція континентальної першості в Україні буде доступна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт. Для глядачів за межами України перегляд доступний на сайті eurovisionsport.com.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.