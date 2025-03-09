Чоловіча збірна України поступилась Іспанії на етапі Кубку світу

Чоловіча збірна України поступилась Іспанії в 1/32 фіналу Кубку світу з фехтування на рапірах, який відбувається у Каїрі, Єгипет.

На цьому етапі нашу команду представляли Андрій Черкашин, Дмитро Чучукало, Євген Лазаренко та Андрій Погребняк, які поступились іспанцям з рахунком 45:40.

Зазначимо, що у ці хвилини триває матч між жіночими командами України на Китаю на стадії 1/32 фіналу.

Раніше збірна України поступилась Південній Кореї в командних змаганнях на етапі Кубку світу з фехтування на шаблях в Падуї.

Окрім того, Аліна Комащук завершила свої виступи на КС за крок від медалі.