Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (№216 ATP) стартував з перемоги на челленджері в Ортізеї (Італія).
У першому колі українець у двох сетах обіграв Себастьяна Офнера з Австрії (№158 ATP). Матч тривав одну годину та сім хвилин.
У наступному колі Марченко зіграє проти Уго Греньє з Франції (№251 ATP).
ATP Challenger Tour
Ортізеї, Італія
Призовий фонд € 44,820
Перше коло, 16 листопада
Ілля Марченко (Україна) - Себастьян Офнер (Австрія) 7:6(4), 6:1
Раніше, Марченко не пробився до основної сітки турніру у Болгарії.