Матч тривав одну годину та сім хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (№216 ATP) стартував з перемоги на челленджері в Ортізеї (Італія).

У першому колі українець у двох сетах обіграв Себастьяна Офнера з Австрії (№158 ATP). Матч тривав одну годину та сім хвилин.

У наступному колі Марченко зіграє проти Уго Греньє з Франції (№251 ATP).

ATP Challenger Tour

Ортізеї, Італія

Призовий фонд € 44,820

Перше коло, 16 листопада

Ілля Марченко (Україна) - Себастьян Офнер (Австрія) 7:6(4), 6:1

Раніше, Марченко не пробився до основної сітки турніру у Болгарії.