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Джокович у важкому матчі обіграв Ціціпаса та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Вчора 23:35 416 0
Новак Джокович одержав перемогу у п'ятисетовому матчі
Джокович у важкому матчі обіграв Ціціпаса та вийшов у фінал Ролан Гаррос
#Джокович, #Ціціпас, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович (1) у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції обіграв Стефаноса Ціціпаса (6) із Греції

Матч тривав 3 години та 58 хвилин.

У фіналі Нова Джокович зіграє із Рафаелем Надалем.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
1/2 фіналу, 09 жовтня

Новак Джокович - Стефанос Ціціпас 6:3, 6:2, 7:5, 6:4, 6:1

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Нагадаємо, Надаль вийшов у фінал Ролан Гаррос.

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