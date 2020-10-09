Джокович у важкому матчі обіграв Ціціпаса та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Сербський тенісист Новак Джокович (1) у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції обіграв Стефаноса Ціціпаса (6) із Греції
Матч тривав 3 години та 58 хвилин.
У фіналі Нова Джокович зіграє із Рафаелем Надалем.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
1/2 фіналу, 09 жовтня
Новак Джокович - Стефанос Ціціпас 6:3, 6:2, 7:5, 6:4, 6:1
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A fifth final in Paris!— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020
In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX
Нагадаємо, Надаль вийшов у фінал Ролан Гаррос.