Джокович у важкому матчі обіграв Ціціпаса та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Сербський тенісист Новак Джокович (1) у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції обіграв Стефаноса Ціціпаса (6) із Греції

Матч тривав 3 години та 58 хвилин.

У фіналі Нова Джокович зіграє із Рафаелем Надалем.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

1/2 фіналу, 09 жовтня

Новак Джокович - Стефанос Ціціпас 6:3, 6:2, 7:5, 6:4, 6:1

,

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX