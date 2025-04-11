Україна – Кіпр: пряма LIVE трансляція матчу відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграє з Кіпром у п'ятому матчі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 11 квітня, у польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa". Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports. Переглянути матч також можна буде на нашому сайті.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів.

4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.