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Довбика визнали гравцем місяця в Серії А

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 15:44
Довбика визнали гравцем місяця в Серії А
Артем Довбик
Getty Images

Нападника Роми та збірної України Артема Довбика визнали найкращим гравцем березня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Українець переміг за підсумками голосування вболівальників. Окрім нього, на нагороду також претендували Ніколо Барелла (Інтер), Лукас Да Кунья (Комо), Ніколо Фаджолі (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья) та Умар Соле (Удінезе).

Довбик – другий українець, який завойовував нагороду гравцеві місяця в Серії А. Двічі ця нагорода діставалася Руслану Маліновському – в травні 2021 і лютому 2022 року, коли хавбек виступав за Аталанту.

У березні Довбик провів за Рому 4 матчі в Серії А, відзначившись у них 3 голами. Для 27-річного українця це перший приз гравцеві місяця в чемпіонаті Італії.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку колишнього нападника Жирони 16 голів і 4 асисти в 40 матчах за Рому в усіх турнірах. Команда Клаудіо Раньєрі наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Рома

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