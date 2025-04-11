Тоттенгем розписав мирову з Айнтрахтом: огляд чвертьфіналу Ліги Європи
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Тоттенгем у домашньому матчі не зміг переграти Айнтрахт Франкфурт у першому чвертьфіналі Ліги Європи.
Огляд матчу
"Шпори" домінували впродовж всього матчу, двічі влучили у перекладину та не реалізували безліч моментів. У підсумку лондонський клуб зміг відповісти лише одним влучним ударом на ранній гол Екітіке.
Ліга Європи-2024/25
1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня
Тоттенгем – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 6 Екітіке, 1:1 – 26 Порро
Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 17 квітня.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.