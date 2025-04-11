Тоттенгем розписав мирову з Айнтрахтом: огляд чвертьфіналу Ліги Європи

Тоттенгем у домашньому матчі не зміг переграти Айнтрахт Франкфурт у першому чвертьфіналі Ліги Європи.

Огляд матчу

"Шпори" домінували впродовж всього матчу, двічі влучили у перекладину та не реалізували безліч моментів. У підсумку лондонський клуб зміг відповісти лише одним влучним ударом на ранній гол Екітіке.

Ліга Європи-2024/25

1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня

Тоттенгем – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Екітіке, 1:1 – 26 Порро

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 17 квітня.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.