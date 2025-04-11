Я говорив з ним: Пол – про дату бою з Джошуа

Американський блогер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) заявив, що його бій з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) може відбутися у 2026 році.

Цитує слова бійця boxingnews24.

"Ми плануємо це на 2026 рік. Я говорив з Ентоні по телефону. Він подзвонив мені і сказав: "Я бачив, що ти мене викликав" і сказав: "Давай зробимо це. Давай зробимо так, щоб сталося", – розповів Пол.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.

Після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.