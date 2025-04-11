Ми будемо наполегливо працювати, – Аморім прокоментував помилку Онана в грі з Ліоном

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що помилки Андре Онана в матчі з Ліоном у Лізі Європи – це відповідальністю всієї команди.

Про це Аморім розповів після першої гри 1/4 фіналу.

"Коли помиляється один гравець, помиляється вся команда, тому ми продовжуємо в тому ж дусі. Чи є довіра до Андре Онана? Ми будемо продовжувати наполегливо працювати і вдосконалюватися", – заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах втратив перемогу над МЮ в грі з Ліоном, а воротар манкуніанців Андре Онана отримав одну з найгірших оцінок серед усіх гравців на полі.

Матч-відповідь відбудеться вже 17 квітня в Манчестері, до цього підопічні Рубена Аморіма проведуть поєдинок в АПЛ проти Ньюкасла 13 квітня.