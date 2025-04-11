Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Ліоном: огляд матчу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Ліоном у межах першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Огляд матчу

Ліга Європи-2024/25

1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня

Ліон – Манчестер Юнайтед 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Альмада, 1:1 – 45+5 Йоро, 1:2 – 88 Зіркзе, 2:2 – 90+5 Шеркі

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 17 квітня.

Паралельно відбулись матчі Ліги конференцій, де Челсі на виїзді розгромив Легію, а Бетіс переграв Ягеллонію.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.