Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Ліоном: огляд матчу Ліги Європи
Джошуа Зірзкее
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Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Ліоном у межах першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Огляд матчу
Ліга Європи-2024/25
1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня
Ліон – Манчестер Юнайтед 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 26 Альмада, 1:1 – 45+5 Йоро, 1:2 – 88 Зіркзе, 2:2 – 90+5 Шеркі
Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 17 квітня.
Паралельно відбулись матчі Ліги конференцій, де Челсі на виїзді розгромив Легію, а Бетіс переграв Ягеллонію.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.