Стали відомі суперниці українок в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

Сьогодні, 24 вересня, відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру змагатиметься з Варварою Грачовою з Росії (89). Її найкращий результат на турнірі - чвертьфінал у 2015-му та 2017-му роках.

Даяна Ястремська розпочне турнір матчем проти представниці Австралії Дар'ї Гаврилової (785). Вперше вона грала в 2019-му році та програла в стартовому матчі.

Катерина Козлова стартує матчем з іспанкою Паулою Бадосою (87), а Катаріна Завацька дебютує в основі Ролан Гаррос матчем проти Кікі Бертенс з Нідерландів (8).

У кваліфікації залишається одна українка - Марта Костюк. Вона зіграє свій матч завтра проти японки Нари Куруні.