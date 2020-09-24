Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 24 вересня, відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру змагатиметься з Варварою Грачовою з Росії (89). Її найкращий результат на турнірі - чвертьфінал у 2015-му та 2017-му роках.
Даяна Ястремська розпочне турнір матчем проти представниці Австралії Дар'ї Гаврилової (785). Вперше вона грала в 2019-му році та програла в стартовому матчі.
Катерина Козлова стартує матчем з іспанкою Паулою Бадосою (87), а Катаріна Завацька дебютує в основі Ролан Гаррос матчем проти Кікі Бертенс з Нідерландів (8).
У кваліфікації залишається одна українка - Марта Костюк. Вона зіграє свій матч завтра проти японки Нари Куруні.
Main Draw @rolandgarros.— WTA Insider (@WTA_insider) September 24, 2020
What’s caught your eye? #RG20 pic.twitter.com/thBlr7nH42