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Цього разу вже не Ломаченко: кривдник Берінчика назвав бажаного суперника

Руслан Травкін — 10 березня 2025, 10:42
Цього разу вже не Ломаченко: кривдник Берінчика назвав бажаного суперника
Кейшон Девіс
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Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) заявив, що хотів би провести бій проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО), який зумів не програти Джервонті Девісу (30-0-1, 28 КО).

Слова Кейшона цитує Boxingnews24.com.

"Він безперечно пробився в топові позиції, щоб зустрітися зі мною. Ламонт, ти зробив свою роботу і заслужив право бути на рингу з таким чемпіоном світу, як я. Я б із задоволенням побився з тобою", – сказав Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика.

Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти. Також Кейшон звертався до Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами. 

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