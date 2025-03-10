Цього разу вже не Ломаченко: кривдник Берінчика назвав бажаного суперника

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) заявив, що хотів би провести бій проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО), який зумів не програти Джервонті Девісу (30-0-1, 28 КО).

Слова Кейшона цитує Boxingnews24.com.

"Він безперечно пробився в топові позиції, щоб зустрітися зі мною. Ламонт, ти зробив свою роботу і заслужив право бути на рингу з таким чемпіоном світу, як я. Я б із задоволенням побився з тобою", – сказав Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика.

Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти. Також Кейшон звертався до Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.