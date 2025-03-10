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Ти не гідний мені навіть зашнуровувати боксерки: Кроуфорд висміяв Джервонту

Руслан Травкін — 10 березня 2025, 10:24
Ти не гідний мені навіть зашнуровувати боксерки: Кроуфорд висміяв Джервонту
Теренс Кроуфод
Getty images

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) відповів Джервонті Девісу (30-0-1, 28 КО). Раніше "танк" назвав Кроуфорда персональним гейтером.

У коментарі для The Ringmagazine Теренс пояснив, що це не так, а потім пригадав, що Джервонта перший почав.

"Хіба я колись займався гейтом у його бік? У ньому немає нічого, через що я міг би його гейтити. Якщо порівняти наші кар'єри, то це наче день і ніч.

Друже, ти не гідний навіть того, щоб зашнуровувати мені боксерки. Називати мене гейтером — це якась дичина. Ніколи його не гейтив Завжди підтримував. І взагалі, це він почав. Я про нього ніколи не говорив. А він заявив, що в мене "скляне підборіддя". Говорив, що якщо він торкнеться моєї бороди, то я засну", – сказав Теренс.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Джервонта в своєму останньому бою вперше не зумів перемогти – бій проти Ламонта Роуча завершився внічию.

Бокс Джервонта Девіс Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

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