Вигравав золото Олімпіади: у 89-річному віці пішов з життя один із найкращих боксерів в історії Шотландії

У 89-річному віці пішов з життя легендарний шотландський боксер Річард Мактаґгарт.

Про це повідомляє Thecourier.co.uk.

Смерть колишнього спортсмена джерелу підтвердила сім'я Мактаґгарт.

Дік народився в місті Данді, там і прожив практично все життя. Він був одним із 18 дітей у родині.

У 21-річному віці Дік відібрався на Олімпійські ігри 1956 у Мельбурні, де здобув золоту медаль у ваговій категорії до 60 кілограм.

Через чотири роки він представляв Велику Британію на Іграх-1960. Цього разу він поступився у півфіналі поляку Казимиру Пазьору, який став чемпіоном. Сам Річард завоював бронзу.

У 1958 році виграв Ігри співдружності, а в 1961 році став чемпіоном Європи. Загалом на аматорському рівні виграв 610 боїв при 24 поразках.

Після завершення кар'єру працював тренером. Зокрема, очолював збірну Великої Британії на ОІ-1984.

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