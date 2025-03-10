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Вигравав золото Олімпіади: у 89-річному віці пішов з життя один із найкращих боксерів в історії Шотландії

Руслан Травкін — 10 березня 2025, 11:30
Вигравав золото Олімпіади: у 89-річному віці пішов з життя один із найкращих боксерів в історії Шотландії
Дік Мактаґгарт
x.com/boxingscene

У 89-річному віці пішов з життя легендарний шотландський боксер Річард Мактаґгарт.

Про це повідомляє Thecourier.co.uk.

Смерть колишнього спортсмена джерелу підтвердила сім'я Мактаґгарт.

Дік народився в місті Данді, там і прожив практично все життя. Він був одним із 18 дітей у родині.

У 21-річному віці Дік відібрався на Олімпійські ігри 1956 у Мельбурні, де здобув золоту медаль у ваговій категорії до 60 кілограм.

Через чотири роки він представляв Велику Британію на Іграх-1960. Цього разу він поступився у півфіналі поляку Казимиру Пазьору, який став чемпіоном. Сам Річард завоював бронзу.

У 1958 році виграв Ігри співдружності, а в 1961 році став чемпіоном Європи. Загалом на аматорському рівні виграв 610 боїв при 24 поразках.

Після завершення кар'єру працював тренером. Зокрема, очолював збірну Великої Британії на ОІ-1984.

Нагадаємо, тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз вважає, що удар у корпус його підопічного в бою проти Усика був за правилами. 

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