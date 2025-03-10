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Навіть не ЛеБрон: Гілджес-Александер повторив 30-річний рекорд Джордана

Олексій Погорелов — 10 березня 2025, 11:22
Навіть не ЛеБрон: Гілджес-Александер повторив 30-річний рекорд Джордана
Шай Гілджес-Александер
The Oklakhoman

Зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер приєднався до ікони НБА Майкла Джордана в одному особливому досягненні.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Вчора у матчі проти Денвера (127:103) ШГА зібрав лінію з 40 очок, 8 підбирань та 5 передач. Ця гра стала для нього вже 40-ю в нинішньому сезоні, в якій він набрав 30+ очок.

Шай став другим гравцем після Майкла Джордана за останні 40 років, який набирає 30+ очок у 40+ матчах у трьох сезонах поспіль. Більше ні в кого немає подібної результативної серії.

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У поточному сезоні Шай Гілджес-Александер взяв участь у 61 матчі, у яких він набирав у середньому 32,8 очка, 5,1 підбирання та 6,2 передач (найкращі показники по кар'єрі). 26-річний канадець є основним претендентом на отримання нагороди MVP регулярного сезону.

Оклахома в свою чергу продовжує лідирувати на Заході, вигравши 53 поєдинки з 64-х.

Раніше стало відомо, скільки часу пропустить суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс через травму, якої він зазнав у матчі з Бостоном.

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