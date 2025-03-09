Лунін отримав другу найкращу оцінку за прекрасний виступ у матчі Реал – Райо Вальєкано

Воротар Реала Андрій Лунін став одним з найкращих гравців матчу 27 туру іспанської Ла Ліги між Реалом та Райо Вальєкано (2:1).

Саме гра 26-річного українця стала запорукою того, що "бланкос" втримали переможний результат, який не був гарантований команді Карло Анчелотті.

По ходу другого тайму гості володіли ініціативою та створили більше моментів біля воріт Луніна. Проте сейви Андрія принесли Реалу три очки.

За свій виступ Лунін отримав від SofaScore другу найвищу оцінку серед усіх гравців поєдинку. Гру Андрія оцінили в 7,7 бали.

Таку ж оцінку отримав Вінісіус Жуніор, автор другого голу королівського клубу. Найкращим футболістом, який виходив на поле, був визнаний Лука Модрич (8,1).

У цьому матчі Лунін зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика. На рахунку Андрія два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для українця гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.

Нагадаємо, що незадовго до ігор плейоф Ліги націй проти України виник скандал у стані збірної Бельгії. Все через повернення до лав команди одноклубника Луніна Тібо Куртуа.