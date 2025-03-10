Колишній тренер збірної України став рекордсменом Клівленда

Фахівець Кенні Аткінсон, який певний час працював у збірній України асистентом Майка Фрателло (2011-14), став першим в історії тренером Клівленда, який в дебютний сезон зумів привести клуб до 54 перемог у регулярному сезоні.

Про це повідомила пресслужба Кавальєрс.

Another milestone in a season of firsts. #LetEmKnow pic.twitter.com/BHH0x8xz7b — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 10, 2025

Сталося це завдяки перемозі "Кевз" над Мілвокі. Він може значно покращити цей результат, оскільки до кінця чемпіонату Клівленд зіграє ще 18 зустрічей.

57-річний Аткінсон очолив Клівленд влітку. Попередні три сезони він був асистентом Стіва Керра в Голден Стейт.

Для нього це не перша самостійна робота в НБА. З 2016 до 2020 року фахівець очолював Бруклін.

Нагадаємо, зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустить щонайменше 1-2 тижні через розтягнення лівого пахового м'яза.