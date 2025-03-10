Колишній тренер збірної України став рекордсменом Клівленда
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Фахівець Кенні Аткінсон, який певний час працював у збірній України асистентом Майка Фрателло (2011-14), став першим в історії тренером Клівленда, який в дебютний сезон зумів привести клуб до 54 перемог у регулярному сезоні.
Про це повідомила пресслужба Кавальєрс.
Сталося це завдяки перемозі "Кевз" над Мілвокі. Він може значно покращити цей результат, оскільки до кінця чемпіонату Клівленд зіграє ще 18 зустрічей.
57-річний Аткінсон очолив Клівленд влітку. Попередні три сезони він був асистентом Стіва Керра в Голден Стейт.
Для нього це не перша самостійна робота в НБА. З 2016 до 2020 року фахівець очолював Бруклін.
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