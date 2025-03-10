Виняткова команда: Робертсон назвав найсильнішого суперника Ліверпуля цього сезону

Лівий захисник Ліверпуля Енді Робертсон зробив великий комплімент ПСЖ, назвавши його найсильнішим суперником, з яким його команда зустрічалася цього сезону.

Слова 30-річного шотландця наводить The Athletic.

Минулого тижня ці дві команди зійшлися на "Парк де Пренс" у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Незважаючи на величезну перевагу французів, саме англійці залишили поле переможцями, забивши єдиний гол поєдинку на 87-й хвилині.

Той виступ підопічних Луїса Енріке дуже вразив Робертсона, який готується до важкого матчу-відповіді на "Енфілді".

"Це буде важка гра. Вони показали, наскільки хорошими вони можуть бути, виняткова команда – мабуть, найкраща з тих, з якими ми грали в цьому сезоні. Ми повели в рахунку, що важливо, але ми можемо грати краще, ніж у середу, це очевидно, і нам доведеться грати краще, оскільки ми не можемо покладатися на Аліссона, який грає гру всього свого життя в кожному матчі", – сказав Робертсон.

Футболіст визначив важливість фактору підтримки рідних трибун, який, на його думку, зіграв велику роль у першій зустрічі.

"Ми повинні більше атакувати. Ми повинні бути кращими без м'яча, і якщо ми це зробимо, сподіваємося, що натовп буде підтримувати нас, адже ми знаємо, якою він може бути в ночі Ліги чемпіонів. Минулого тижня їхній стадіон мав велике значення, оскільки їхні гравці реагували на своїх фанатів, і частіше за все в ночі Ліги чемпіонів на "Енфілді" наші гравці роблять це саме так. Нам не потрібно просити наших вболівальників бути на висоті, це само собою зрозуміло, і ми повинні реагувати на це і грати, тому що нелегко потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, особливо з таким жеребкуванням, яке нам випало. Якщо ми будемо на висоті, ми віримо, що зможемо перемогти будь-яку команду".

Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та ПСЖ відбудеться у вівторок, 11 березня. Старт матчу запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що за підсумками першої гри в Парижі голкіпер мерсисайдців Аліссон Бекер повторив досягнення Андрія Луніна.