Визначився розклад українських тенісисток на Ролан Гаррос

Став відомий розклад матчів українок

У четвер, 24 вересня, на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу знову будуть зіграні матчі кваліфікації.

Українка Марта Костюк (119) зіграє першим запуском на корті №10 проти Лаури Йоани Пар (199) з Румунії. Час початку - 11:00.

Ангеліна Калініна (153) зіграє проти Варвари Лепченко з США (183). Матч відбудеться другим запуском на корті №13 після зустрічі Шрамкова - Хогенкамп. Орієнтовний час початку матчу - 12:30.

Нагадаємо, Снігур у неймовірному матчі програла кваліфікацію на Ролан Гаррос.