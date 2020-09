Джокович вп’яте виграв турнір у Римі

Перша ракетка світу Новак Джокович став переможцем турніру в Римі.

У фіналі серб здолав Дієго Шварцмана з Аргентини (15).

Матч тривав 1 годину та 54 хвилини. Джокович оформив в свій актив 5 брейків при 9 брейкпоінтах, Шварцман реалізував 3 з 6 шансів на брейк.

Таким чином, Джокович виграв свій 36-й турнір серії Мастерс, випередивши іспанця Рафаеля Надаля (35),

Internazionali BNL d’Italia - ATP Tour Masters 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Фінал, 21 вересня

Новак Джокович - Дієго Шварцман 7:5, 6:3

DJOKO-VICTORIOUS 🏆



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown - and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20 pic.twitter.com/IHrXJVxKl5