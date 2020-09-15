Українка вдало розпочала турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька із перемоги розпочала турнірі ITF у французькому місті Кань-сюр-Мер.

У матчі першого кола парного розряду українка в дуеті зі швейцаркою Вікторією Голубич обіграла четверту сіяну пару Ніл Інгрід (США) / Ерін Рутліф (Нова Зеландія).

Open de Cagnes-sur-Mer Alpes Maritime - ITF World Tennis Tour

Кань-сюр-Мер, Франція

Призовий фонд $80,000

Ґрунт

Перше коло, 15 вересня

Катаріна Завацька / Вікторія Голубич - Ніл Інгрід / Ерін Рутліф 6:2, 6:2

Раніше, Калініна програла стартовий матч на турнірі у Франції.