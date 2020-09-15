 Завацька пробилась у чвертьфінал турніру у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька пробилась у чвертьфінал турніру у Франції

Сьогодні 14:44 774 0
Українка вдало розпочала турнір у Франції
Завацька пробилась у чвертьфінал турніру у Франції
#Завацька, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька із перемоги розпочала турнірі ITF у французькому місті Кань-сюр-Мер.

У матчі першого кола парного розряду українка в дуеті зі швейцаркою Вікторією Голубич обіграла четверту сіяну пару Ніл Інгрід (США) / Ерін Рутліф (Нова Зеландія).

Open de Cagnes-sur-Mer Alpes Maritime - ITF World Tennis Tour
Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд $80,000
Ґрунт
Перше коло, 15 вересня

Катаріна Завацька / Вікторія Голубич - Ніл Інгрід / Ерін Рутліф 6:2, 6:2

Раніше, Калініна програла стартовий матч на турнірі у Франції.

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