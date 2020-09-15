Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька із перемоги розпочала турнірі ITF у французькому місті Кань-сюр-Мер.
У матчі першого кола парного розряду українка в дуеті зі швейцаркою Вікторією Голубич обіграла четверту сіяну пару Ніл Інгрід (США) / Ерін Рутліф (Нова Зеландія).
Open de Cagnes-sur-Mer Alpes Maritime - ITF World Tennis Tour
Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд $80,000
Ґрунт
Перше коло, 15 вересня
Катаріна Завацька / Вікторія Голубич - Ніл Інгрід / Ерін Рутліф 6:2, 6:2
Раніше, Калініна програла стартовий матч на турнірі у Франції.