Стаховський виграв стартовий матч на турнірі у Празі

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський вдало стартував на турнірі-челленджері ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії.
Український тенісист на двох тайбрейках переміг португальця Фредеріку Феррейру-Сілву (195) - 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Матч тривав 2 години та 36 хвилин.
Наступний поєдинок Стаховський проведе у третьому колі із тенісистом з Нідерландів Таллоном Грієкспоором.
RPM OPEN BY MONETA - ATP Challenger Tour
Прага, Чехія
Призовий фонд – 135 тис євро
Ґрунт
Друге коло, 24 серпня
Сергій Стаховський – Фредерік Феррейра-Сілва 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Нагадаємо, Ястремська переграла Вільямс на турнірі в Нью-Йорку.