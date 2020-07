Ролан Гаррос відбудеться з глядачами

Продаж квитків на Ролан Гаррос 2020 розпочнеться 16 липня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Федерація тенісу Франції (FFT) продовжить адаптуватися до ситуації, яка викликана пандемією коронавірусу. Був підготовлений протокол, щоб захистити глядачів під час цього історичного розіграшу Ролан Гаррос.

Провести Відкритий чемпіонат Франції планується з 27 вересня по 11 жовтня. Спочатку турнір повинен бути з 25 травня по 7 червня.

