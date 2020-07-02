 Ролан Гаррос відбудеться з глядачами | Теніс | Champion.com.ua
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Ролан Гаррос відбудеться з глядачами

Вчора 23:42 420 0
Квитки надійдуть у продаж з 16 липня
Ролан Гаррос відбудеться з глядачами
#Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Продаж квитків на Ролан Гаррос 2020 розпочнеться 16 липня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Федерація тенісу Франції (FFT) продовжить адаптуватися до ситуації, яка викликана пандемією коронавірусу. Був підготовлений протокол, щоб захистити глядачів під час цього історичного розіграшу Ролан Гаррос.

Провести Відкритий чемпіонат Франції планується з 27 вересня по 11 жовтня. Спочатку турнір повинен бути з 25 травня по 7 червня.

Раніше, троє українських тенісисток заявилося на турнір у Чехії.

 

Через пандемію коронавірусу проведення міжнародних тенісних турнірів було призупинено. ATP і WTA-тури відновляться на початку серпня. Після відновлення сезону передбачається проведення в стислі терміни трьох "Мастерсів", а також US Open.

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