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Троє українських тенісисток заявилося на турнір у Чехії

Сьогодні 11:31 1013 0
Українки виступлять на ґрунтовому турнірі у Празі
Троє українських тенісисток заявилося на турнір у Чехії
#Ястремська, #Козлова, #Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українські тенісистки Даяна Ястремська (№25 WTA), Катерина Козлова (№98 WTA) і Марта Костюк (№141 WTA) заявилися на другий турнір після відновлення сезону.

Про це повідомляє Just Tennis.

Українки вирішили заявитися на ґрунтовий турнір WTA International в Празі, який пройде 10-15 серпня.

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Відзначимо, що всі три українки також знаходяться в попередній заявці на перший турнір відновленого сезону в Палермо (3-9 серпня). Поки тільки в Італії також заявлені Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.

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