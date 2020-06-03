 Світоліна підтримала міжнародний рух проти расизму | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна підтримала міжнародний рух проти расизму

Сьогодні 11:58 579 0
Еліна Світоліна засудила расизм
Світоліна підтримала міжнародний рух проти расизму
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму.

Про це тенісистка розповіла у Instagram.

"Ніхто не народжується з ненавистю до людини через колір її шкіри, або його походження, або його релігію. Ненавидіти люди вчаться, і якщо вони можуть навчитися ненависті, то їх можна навчити і любові, оскільки любов проникає в людське серце більш природно, ніж її протилежність", - опублікувала Світоліна, підписавши, що це цитата Нельсона Мандели.

 
 
 
 
 
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“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ - Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Нагадаємо, Матч Світоліної потрапив у ТОП-10 на Ролан Гаррос.

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