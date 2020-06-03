Світоліна підтримала міжнародний рух проти расизму

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму.

Про це тенісистка розповіла у Instagram.

"Ніхто не народжується з ненавистю до людини через колір її шкіри, або його походження, або його релігію. Ненавидіти люди вчаться, і якщо вони можуть навчитися ненависті, то їх можна навчити і любові, оскільки любов проникає в людське серце більш природно, ніж її протилежність", - опублікувала Світоліна, підписавши, що це цитата Нельсона Мандели.