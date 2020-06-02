Матч Еліни Світоліної серед найкращих на Відкритому чемпіонаті Франції

Матч за участю української тенісистки Еліни Світоліної у 2017 році увійшов в десятку найкращих в четвертому колі Ролан Гаррос.

Про це повідомляє WTA

Жіноча тенісна асоціація вибрала десять найкращих матчів на ґрунтових кортах Парижа за останній 21 рік, в які потрапив і поєдинок української тенісистки Еліни Світоліної проти Петри Мартич в 2017 році.

Найкращі матчі четвертого кола Ролан Гаррос за останні 20 років:

Штеффі Граф - Анна Курнікова - 1999 рік, 6:3, 7:6 (4)

Надія Петрова - Дженніфер Капріаті - 2003 рік, 6:3, 4:6, 6:3

Анастасія Мискіна - Світлана Кузнєцова - 2004 рік, 1:6, 6:4, 8:6

Ліндсі Девенпорт - Кім Клейстерс - 2005 рік, 1:6, 7:5, 6:3

Дінара Сафіна - Марія Шарапова - 2008 рік, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2

Саманта Стосур - Жюстін Енен - ​​2010 рік, 2:6, 6:1, 6:4

Лі На - Петра Квітова - 2011 рік, 2:6, 6:1, 6:3

Серена Вільямс - Слоун Стівенс - 2015 рік, 1:6, 7:5, 6:3

Еліна Світоліна - Петра Мартич - 2017 рік, 4:6, 6:3, 7:5

Каролін Возняцкі - Світлана Кузнєцова - 2017 рік, 6:1, 4:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Німеччині.