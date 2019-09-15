Джерело - Чемпіон.
Денисом Молчанов і Сергій Стаховський програли парну зустріч проти пари Аттіла Балаша з Мартоном Фучовичем на кваліфікації до Кубку Девіса.
Суперники провели на корті більше 2 годин. У першому сеті нікому з дуетів не вдалося зробити брейк.
У другій партії Молчанов і Стаховський на старті сету взяли гейм на подачі угорців і втримали перевагу.
У вирішальній партії вже Фучович і Балаш зробили ранній брейк, українці відіграли прихований матчбол за рахунку 1-4, після чого пари по черзі захистили свої гейми.
Кубок Девіса. Європа / Африка
Будапешт (Угорщина)
Парний матч, 15 вересня
Денис Молчанов/Сергій Стаховський - Аттіла Балаш/Мартон Фучович 6-7(1), 6-3, 3-6
Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.