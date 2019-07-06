Українка Любов Костенко поступилася в першому колі юніорського Вімблдону американці Ебігейл Форбс.
Дебютний матч українки на Вімблдоні тривав 2 години 15 хвилин. У стартовому сеті Костенко програла два гейми на власній подачі, а в другому сеті вона поступалася з рахунком 2:4 і на тай-брейку відіграла два матчбола.
На старті вирішального сету Любов програла три гейми поспіль, потім скоротила розрив, але не змогла зрівняти рахунок, маючи три геймбола на своїй подачі.
Форбс повела 5:2, Костенко виграла свій гейм, проте в наступному не зуміла реалізувати жодного з трьох брейк-поінтів.
Любов Костенко - Ебігейл Форбс 2:6, 7:6(8), 3:6
У парному розряді Костенко виступить разом з Садой Нахіманой з Бурунді.
Нагадаємо, Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду на Вімблдоні.
Раніше Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі
Джерело - Чемпіон.