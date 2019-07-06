Американка Ебігейл Форбс здолала українку

Українка Любов Костенко поступилася в першому колі юніорського Вімблдону американці Ебігейл Форбс.

Дебютний матч українки на Вімблдоні тривав 2 години 15 хвилин. У стартовому сеті Костенко програла два гейми на власній подачі, а в другому сеті вона поступалася з рахунком 2:4 і на тай-брейку відіграла два матчбола.

На старті вирішального сету Любов програла три гейми поспіль, потім скоротила розрив, але не змогла зрівняти рахунок, маючи три геймбола на своїй подачі.

Форбс повела 5:2, Костенко виграла свій гейм, проте в наступному не зуміла реалізувати жодного з трьох брейк-поінтів.

The Junior Championships, Wimbledon - Grand Slam

Одиночний розряд

Перше коло

6 липня

Любов Костенко - Ебігейл Форбс 2:6, 7:6(8), 3:6

У парному розряді Костенко виступить разом з Садой Нахіманой з Бурунді.

Нагадаємо, Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду на Вімблдоні.

Раніше Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі

Джерело - Чемпіон.