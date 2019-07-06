Українська тенісистка продовжить боротьбу в змішаному парному розряді

Українка Надія Кіченок і пакистанець Айсам-уль-Хак Куреші пробилися до другого кола міксту у Вімблдоні.

На старті турніру пара здолала китайсько-мексиканський тандем Хань Синьюнь-Сантьяго Гонсалес.

Кіченок і Куреші для перемоги знадобилася 1 година й 10 хвилин. На рахунку українсько-пакистанської пари 2 брейка, а у їх суперників - один.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Призовий фонд £15,982,000

Парний розряд, мікст

Перше коло

6 липня

Надія Кіченок/Айсам-уль-Хак Куреші - Хань Сіньюнь/Сантьяго Гонсалес 7-6(2), 6-4

У другому раунді Надія і її напарник зіграють проти дуету, посіяного під десятим номером, - Майкл Вінус/Катаріна Среботнік.

Нагадаємо, Кіченок програла у парному розряді Вімблдону.

Раніше Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.

Джерело - Чемпіон.