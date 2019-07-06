Українка Надія Кіченок і пакистанець Айсам-уль-Хак Куреші пробилися до другого кола міксту у Вімблдоні.
На старті турніру пара здолала китайсько-мексиканський тандем Хань Синьюнь-Сантьяго Гонсалес.
Кіченок і Куреші для перемоги знадобилася 1 година й 10 хвилин. На рахунку українсько-пакистанської пари 2 брейка, а у їх суперників - один.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Призовий фонд £15,982,000
Парний розряд, мікст
Перше коло
6 липня
Надія Кіченок/Айсам-уль-Хак Куреші - Хань Сіньюнь/Сантьяго Гонсалес 7-6(2), 6-4
У другому раунді Надія і її напарник зіграють проти дуету, посіяного під десятим номером, - Майкл Вінус/Катаріна Среботнік.
Нагадаємо, Кіченок програла у парному розряді Вімблдону.
Раніше Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.
Джерело - Чемпіон.