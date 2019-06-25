Чешка нещодавно відновилася від травми

Чеська тенісистка Петра Квітова приїхала в Лондон готуватися до Вімблдону, але поки не впевнена, чи зіграє на ньому.

Про це вона розповіла у своєму Твіттері.

"Привіт, Вімблдон, я повернулася! З радістю повідомляю, що руці все краще, і я тільки що провела перше тренування на цій чудовій траві. Я роблю все, що можу, щоб зіграти тут, але остаточне рішення прийму пізніше цього тижня. Схрестимо пальці!", - написала спортсменка.

Hello @Wimbledon - I’m back!



Happy to tell you that my arm is improving and I just hit some balls on the beautiful grass for the first time 👍



I'm doing everything I can to be able to compete here but I'll make a final decision later this week. Fingers crossed! 🤞 pic.twitter.com/bvZmiknV8b — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) June 25, 2019

З 2010-го по 2014-й 29-річна Квітова двічі виграла Вімблдон і жодного разу не програвала там раніше чвертьфіналу. На наступних чотирьох турінрах вона, проте, виграла чотири матчі, минулого року програвши в першому колі.

Нагадаємо, Завацька вилетіла із Вімблдону.

Раніше Надаль назвав фаворита Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.