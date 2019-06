Чеська тенісистка Петра Квітова приїхала в Лондон готуватися до Вімблдону, але поки не впевнена, чи зіграє на ньому.

Про це вона розповіла у своєму Твіттері.

Hello @Wimbledon - I’m back!



Happy to tell you that my arm is improving and I just hit some balls on the beautiful grass for the first time 👍



I'm doing everything I can to be able to compete here but I'll make a final decision later this week. Fingers crossed! 🤞 pic.twitter.com/bvZmiknV8b