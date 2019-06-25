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Квітова ще не вирішила, чи зіграє на Вімблдоні

Сьогодні 21:24 299 0
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Квітова ще не вирішила, чи зіграє на Вімблдоні

Чеська тенісистка Петра Квітова приїхала в Лондон готуватися до Вімблдону, але поки не впевнена, чи зіграє на ньому.

Про це вона розповіла у своєму Твіттері.

"Привіт, Вімблдон, я повернулася! З радістю повідомляю, що руці все краще, і я тільки що провела перше тренування на цій чудовій траві. Я роблю все, що можу, щоб зіграти тут, але остаточне рішення прийму пізніше цього тижня. Схрестимо пальці!", - написала спортсменка.

З 2010-го по 2014-й 29-річна Квітова двічі виграла Вімблдон і жодного разу не програвала там раніше чвертьфіналу. На наступних чотирьох турінрах вона, проте, виграла чотири матчі, минулого року програвши в першому колі.

Нагадаємо, Завацька вилетіла із Вімблдону.

Раніше Надаль назвав фаворита Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.

#Квітова, #Вімблдон, #Grand Slam
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