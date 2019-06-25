Рафаель Надаль прокоментував наступний Вімблдон

Основними претендентами на перемогу на Вімблдону є Роджер Федерер та Новак Джокович.

Про це розповів другий номер у світовому рейтингу Рафаель Надаль.

"Вважаю, що головними кандидатами на перемогу є Федерер і Джокович. Крім того, є кілька молодих тенісистів, які демонструють високий рівень. Буде цікаво подивитися за їх грою.

Вімблдон - дивовижний турнір, на якому ми найчастіше можемо спостерігати сенсацію", – розповів Надаль.

Раніше, Надаль розкритикував організаторів Вімблдону.

Нагадаємо, Рафаель Надаль виграв Ролан Гаррос.

Джерело - isport.ua.