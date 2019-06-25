Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) поступилася у своєму першому матчі кваліфікації Вімблдону.
Завацька не змогла переграти Прісциллі Хон з Австралії (133) – 5:7, 3:6
Матч тривав 1 годину та 27 хвилин. Українка скористалася одним шансом на брейк із дев'яти, а сама програла на подачі по два гейми в кожному сеті.
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Великобританія. Жінки. Трава
Кваліфікація. 25 червня
Катаріна Завацька - Прісцилла Хон - 5:7, 3:6
Раніше, український тенісист Ілля Марченко вдало стартував у кваліфікації Вімблдон.
Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу на Вімблдоні.
Джерело - Чемпіон.