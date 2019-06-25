Українка невдало стартувала на Вімблдоні

Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) поступилася у своєму першому матчі кваліфікації Вімблдону.

Завацька не змогла переграти Прісциллі Хон з Австралії (133) – 5:7, 3:6

Матч тривав 1 годину та 27 хвилин. Українка скористалася одним шансом на брейк із дев'яти, а сама програла на подачі по два гейми в кожному сеті.

Вімблдон. Призовий фонд - $49,430,000

Великобританія. Жінки. Трава

Кваліфікація. 25 червня

Катаріна Завацька - Прісцилла Хон - 5:7, 3:6

Раніше, український тенісист Ілля Марченко вдало стартував у кваліфікації Вімблдон.

Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу на Вімблдоні.

Джерело - Чемпіон.