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Світоліна і Костюк в грі: визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 30 квітня 2025, 01:08
Світоліна і Костюк в грі: визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі в Мадриді
Еліна Світоліна
Getty images

Визначилися усі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.

Ними стали українки Еліна Світоліна (17) і Марта Костюк (36), а також Моюка Учідзіма (56, Японія), Аріна Сабалєнка (1, -), Мірра Андрєєва (7, -), Коко Гофф (4, США), Медісон Кіз (5, США), Іга Швьонтек (2, Польща).

Світоліна перемогла в матчі 1/8 фіналу грецьку тенісистку Марію Саккарі (82) з рахунком 6:3, 6:4 і зустрінеться з Учідзімою. Японка вперше дійшла до чвертьфіналу на "тисячнику", обігравши у попередньому колі росіянку Єкатерину Александрову (22).

Костюк розібралася із ще однією представницею країни-терористки Анастасією Потаповою (39) – 6:3, 6:2. Суперницею Марти у чвертьфіналі стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Білоруска не залишила шансів американці Пейтон Стернс (6:4, 6:2).

Ще до іспанського блекауту 28 квітня визначилася ще одна пара чвертьфіналісток. Андрєєва обіграла нашу Юлію Стародубцеву (99), а Гофф була сильнішою за Белінду Бенчич (42, Швейцарія) – 6:4, 6:2.

Вже 29 квітня Швьонтек перемогла росіянку Діану Шнайдер (13) – 6:0, 6:7(3), 6:4. Чинна чемпіонка турніру в Мадриді зустрінеться у чвертьфіналі з Кіз. Американка розібралася з хорваткою Донною Векич (21) з рахунком 6:2, 6:3.

Чвертьфінальні пари турніру Mutua Madrid Open

  • Еліна Світоліна (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія)
  • Марта Костюк (Україна) – Аріна Сабалєнка (-)
  • Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-)
  • Іга Швьонтек (Польща) – Медісон Кіз (США)

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 30 квітня.

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