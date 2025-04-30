Все вирішили дрібниці, – Артета висловився про поразку ПСЖ в Лізі чемпіонів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив поразку команди в першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від ПСЖ та висловив упевненість в перемозі команди в матчі-відповіді.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Позаду лише половина зустрічі. Настрій залишається таким самим, як і після гри з Реалом. Ми повинні та здатні перемоги у Парижі. Сьогодні я побачив дві чудові команди, але все вирішили дрібниці.

ПСЖ дуже ефективно зіграв у атаці, плюс добре виступив їх воротар. Для того, щоб грати у фіналі, потрібно зробити дещо особливе. Ми спробуємо", – резюмував Артета.