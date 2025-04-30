Все вирішили дрібниці, – Артета висловився про поразку ПСЖ в Лізі чемпіонів
Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив поразку команди в першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від ПСЖ та висловив упевненість в перемозі команди в матчі-відповіді.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Позаду лише половина зустрічі. Настрій залишається таким самим, як і після гри з Реалом. Ми повинні та здатні перемоги у Парижі. Сьогодні я побачив дві чудові команди, але все вирішили дрібниці.
ПСЖ дуже ефективно зіграв у атаці, плюс добре виступив їх воротар. Для того, щоб грати у фіналі, потрібно зробити дещо особливе. Ми спробуємо", – резюмував Артета.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 9 травня о 22:00 за київським часом.
Сьогодні, 30 квітня, відбудеться інший півфінальний двобій в Лізі чемпіонів – Барселона на своєму полі прийматиме Інтер. Стартовий свисток так само пролунає о 22:00.
Огляд матчу Арсенал – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".