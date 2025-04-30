Визначено час початку фінального матчу Кубку України

Дирекція з проведення Vbet Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру Шахтар – Динамо. Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

У півфіналі "гірники" в екстратаймах переграли Полісся. Київське Динамо перемогло Буковину.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.