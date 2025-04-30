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Визначено час початку фінального матчу Кубку України

Руслан Травкін — 30 квітня 2025, 00:58
Визначено час початку фінального матчу Кубку України
ФК Динамо

Дирекція з проведення Vbet Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру Шахтар – Динамо. Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

У півфіналі "гірники" в екстратаймах переграли Полісся. Київське Динамо перемогло Буковину

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія. 

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