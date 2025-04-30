Гол від Дембеле став вирішальним: огляд матчу Арсенал – ПСЖ

Вчора, 29 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом і ПСЖ.

Перемогу з рахунком 1:0 здобув французький клуб.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів–2024/25

1/2 фіналу, перший матч, 29 квітня

Арсенал (Лондон) – ПСЖ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 4 Дембеле

ПСЖ вийшов уперед на 4 хвилині – гол забив Усман Дембеле. Після цього поступово "каноніри" почали володіти ініціативою.

Парижани завдяки успішній грі Джанлуїджі Доннарумми, який здійснив 5 сейвів, зуміли втримати перемогу.

Матч–відповідь відбудеться за тиждень – 7 травня в Парижі на "Парк де Пренс".