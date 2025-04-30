Гол від Дембеле став вирішальним: огляд матчу Арсенал – ПСЖ
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Вчора, 29 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом і ПСЖ.
Перемогу з рахунком 1:0 здобув французький клуб.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів–2024/25
1/2 фіналу, перший матч, 29 квітня
Арсенал (Лондон) – ПСЖ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 4 Дембеле
ПСЖ вийшов уперед на 4 хвилині – гол забив Усман Дембеле. Після цього поступово "каноніри" почали володіти ініціативою.
Парижани завдяки успішній грі Джанлуїджі Доннарумми, який здійснив 5 сейвів, зуміли втримати перемогу.
Матч–відповідь відбудеться за тиждень – 7 травня в Парижі на "Парк де Пренс".