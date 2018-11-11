Андерсон переграв Тіма в стартовому поєдинку Підсумкового турніру

Матчем між Кевіном Андерсоном і Домініком Тімом в Лондоні стартував щорічний Підсумковий турнір.

Андерсон і Тім на ATP Finals проводили 11-у очну зустріч. Південноафриканець вів 8:2 і вважався фаворитом матчу.

Перший сет у виконанні Андерсона був практично зразковим - Кевін в четвертому геймі зробив брейк, а на своїй подачі програв всього чотири м'ячі. У Тіма не йшла перша подача, австрієць багато помилявся і не справлявся з потужними атаками Андерсона із задньої лінії.

У другій партії Тім налагодив подачу, але і Андерсон не давав суперникові жодного натяку на брейк. Тенісисти закономірно дісталися до тайбрейка, де Андерсон з четвертого матч-болу відкрив рахунок перемогам в Лондоні.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобританія

хард (зал)

Призовий фонд $8,000,000

Група Ллейтона Х'юїта. 1-й тур

Кевін Андерсон (ЮАР) - Домінік Тім (Австрія) - 6:3, 7:6 (10)

В другому матчі дня Роджер Федерер зустрінеться Кеї Нісікорі. Початок гри - в 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Світоліна стала найкращою тенісисткою жовтня за версією WTA.

Також Еліна здобула найвище спортивне досягнення України.

Джерело - Чемпіон.