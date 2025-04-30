Фенербахче – перший учасник Фіналу чотирьох, Реал переграв Олімпіакос у плейоф Євроліги

Вчора, 29 квітня, відбулося два матчі 1/4 фіналу Євроліги сезону-2024/25.

Фенербахче в гостях обіграв Париж. Основний час завершився внічию, але в овертаймі фаворит дотис новачка Євроліги.

Стамбульський клуб виграв серію з рахунком 3:0 і став першим учасником Фіналу чотирьох.

Мадридський Реал вдома здолав переможця регулярного сезону Олімпіакос. Лідером у серії залишається грецький клуб – 2:1.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

1/4 фіналу, 29 квітня

Париж – Фенербахче 88:98 (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18) ОТ

Реал – Олімпіакос 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Нагадаємо, Фінал чотирьох Євроліги цього сезону пройде в Абу-Дабі.