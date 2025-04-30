Фенербахче – перший учасник Фіналу чотирьох, Реал переграв Олімпіакос у плейоф Євроліги
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Вчора, 29 квітня, відбулося два матчі 1/4 фіналу Євроліги сезону-2024/25.
Фенербахче в гостях обіграв Париж. Основний час завершився внічию, але в овертаймі фаворит дотис новачка Євроліги.
Стамбульський клуб виграв серію з рахунком 3:0 і став першим учасником Фіналу чотирьох.
Мадридський Реал вдома здолав переможця регулярного сезону Олімпіакос. Лідером у серії залишається грецький клуб – 2:1.
Баскетбол – Євроліга-2024/25
1/4 фіналу, 29 квітня
Париж – Фенербахче 88:98 (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18) ОТ
Реал – Олімпіакос 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)
Нагадаємо, Фінал чотирьох Євроліги цього сезону пройде в Абу-Дабі.