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Фенербахче – перший учасник Фіналу чотирьох, Реал переграв Олімпіакос у плейоф Євроліги

Руслан Травкін — 30 квітня 2025, 00:12
Фенербахче – перший учасник Фіналу чотирьох, Реал переграв Олімпіакос у плейоф Євроліги
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Вчора, 29 квітня, відбулося два матчі 1/4 фіналу Євроліги сезону-2024/25.

Фенербахче в гостях обіграв Париж. Основний час завершився внічию, але в овертаймі фаворит дотис новачка Євроліги.

Стамбульський клуб виграв серію з рахунком 3:0 і став першим учасником Фіналу чотирьох.

Мадридський Реал вдома здолав переможця регулярного сезону Олімпіакос. Лідером у серії залишається грецький клуб – 2:1.

Баскетбол – Євроліга-2024/25
1/4 фіналу, 29 квітня

Париж – Фенербахче 88:98 (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18) ОТ

Реал – Олімпіакос 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Нагадаємо, Фінал чотирьох Євроліги цього сезону пройде в Абу-Дабі. 

Євроліга Олімпіакос Париж Реал Мадрид результати матчів Фенербахче

Фенербахче

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