Реал підтвердив чергову травму Алаби

Захисник Реала Давід Алаба знову отримав травму та вибув на тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба "королівського клубу".

На одному з тренувань австрієць зазнав розриву внутрішнього меніска лівого коліна та може потребувати операції. Наразі медичний штаб вивчає усі можливі варіанти лікування Алаби.

Parte médico de Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2025

Зазначимо, що з грудня 2023 року по січень 2025-го Давід відновлювався після розриву хрестоподібної зв'язки, а вже у лютому цього року пропустив чотири матчі через проблеми з м'язом стегна.

У сезоні-2024/25 32-річний футболіст встиг зіграти 14 матчів у всіх турнірах, записавши у свій пасив дві жовті картки.

Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.