Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал підтвердив чергову травму Алаби

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 07:23
Реал підтвердив чергову травму Алаби
Давід Алаба
Getty images

Захисник Реала Давід Алаба знову отримав травму та вибув на тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба "королівського клубу".

На одному з тренувань австрієць зазнав розриву внутрішнього меніска лівого коліна та може потребувати операції. Наразі медичний штаб вивчає усі можливі варіанти лікування Алаби.

Зазначимо, що з грудня 2023 року по січень 2025-го Давід відновлювався після розриву хрестоподібної зв'язки, а вже у лютому цього року пропустив чотири матчі через проблеми з м'язом стегна.

У сезоні-2024/25 32-річний футболіст встиг зіграти 14 матчів у всіх турнірах, записавши у свій пасив дві жовті картки.

Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.

Алаба Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид травма

Алаба

Два важливі гравці Реала ризикують пропустити фінал Кубку Іспанії проти Барселони
Реал може позбутися Алаби наприкінці сезону
Кімміх: Я міг піти шляхом Алаби та Кроса, але обрав шлях Мюллера та Лама
Троє гравців Реала відновились напередодні матчу-відповіді проти Манчестер Сіті
Анчелотті – про травми в Реалі: У нас надзвичайна ситуація

Останні новини