Английский мастер дождевых гонок. История Дженсона Баттона

19 января свой день рождения отмечает Дженсон Баттон. Британский гонщик вошел в историю Формулы-1, в первую очередь, как чемпион сезона-2009, а также как непревзойдённый мастер дождевых гонок.

Ранние годы

19 января 1980 года в семье Джона Баттона и Симоны Лайонс, живших в маленьком городе Фрум, родился сын – Дженсон. Он стал четвертым ребенком, но при этом первым и единственным мальчиком. Интерес к гонкам у нашего героя появился благодаря отцу, который участвовал в соревнованиях по ралли-кроссу и имел прозвище "Колорадский жук".

Глава семейства всячески поощрял желание Баттона-младшего продолжить гоночную династию. В то время как мать, очень долгое время всячески противилась, говоря о том, что это слишком опасное увлечение.

Несмотря на эти "протесты", в возрасте восьми лет наш герой сел за руль карта и начал участвовать в соревнованиях. Уже в 1991-м он выиграл свою первую значимую награду – титул чемпиона Британии в категории кадетов, а в 1997 завоевал престижный титул чемпиона Европы по картингу, что привлекло к нему внимание гоночных команд.

Переход на "большие колёса" состоялся в 1998 – тогда Баттон начал выступать в Формуле-Форд, где добился невероятных успехов. Он не только выиграл чемпионат Великобритании, но и завоевал престижный трофей Formula Ford Festival, после которого он получил право провести тесты болида Формулы-1 команды Макларен.

Следующий год наш герой провёл в британской Формуле-3, где занял третье место. Этот результат снова привлёк внимание "больших акул" автоспорта.

И уже в 2000 году Дженсон дебютировал в Формуле-1 за рулём команды Вильямс. К переходу в "королевские гонки" британец отнёсся настолько основательно, что даже разорвал отношения со своей девушкой, потому что считал, что она отвлекает его от автоспорта.

Интересный факт: В 2001 году на экраны вышел фильм "Гонщик". Хотя действия фильма проходят в американской серии ChampCar, однако очень многие элементы сюжета были взяты из Формулы-1 конца 90-х. А прототипом одного из основных персонажей, Джимми Блайя, стал Дженсон Баттон, который к тому времени уже стал звездой гонок в Великобритании.

Williams, 2000

В своей дебютной гонке, на Гран-при Австралии, несмотря на старт аж с 21-й позиции, наш герой имел все шансы заработать очки. Однако поломка двигателя 12 кругов до финиша заставила сойти с дистанции.

Первый Гран-при Дженсона Баттона Getty Images

Тем не менее, начало заезда произвело огромное впечатление на многих людей. А уже следующий этап принёс первый зачётный балл.

В целом, каких-то больших ожиданий от сезона не строил никто. Лидеры сезона (Макларен и Феррари) были далеко впереди. А где-то там в тени сражения Шумахер-Хаккинен, проходила борьба второго эшелона за третье место в кубке конструкторов и пятое в личном зачёте.

Вильямс же – только начинал выбираться из кризиса, который двумя года ранее начался из-за ряда факторов, главным из которых был ухода Эдриана Ньюи из команды.

Самым высоким результатом Дженсона в сезоне стало 4 место в Германии. Конечно, всю славу с того этапа забрал Рубенс Барикелло, который добыл свою первую победу после старта с 18-й позиции. И где-то там, по фону, остался не замечен еще один подвиг: Баттон, который начал гонку последним, на машине "второго эшелона" совершил прорыв на мокрой трассе и стал тем самым "лучшем среди остальных".

Уже тогда проявилось умение нашего героя принимать грамотные решения в условиях переменчивой погоды, которое позже стало его визитной карточкой.

За весь год, британец всего 6 раз финишировал в топ-6. Напоминаю, что тогда очки начислялись по системе 10-6-4-3-2-1. Итого, Дженсон набрал 12 очков. Это было ровно вдвое меньше, чем у напарника – Ральфа Шумахера (младшего брата "Красного Барона"). В итоговом протоколе это была восьмая позиция. А Вильямс таки занял третье место командного зачёта.

"Железный Френк" всегда славился очень жестким отношениям к своим гонщикам. Чего стоит только увольнение Найджела Мэнселла сразу после того как тот стал чемпионом в доминирующем стиле. Куда менее именитые пилоты с еще большей лёгкость выставлялись "на мороз".

Но история Баттона была несколько другой – его изначально брали в коллектив лишь на один сезон.

Benetton-Renault, 2001-2002

Хорошие, как для дебютанта, результаты в 2001, дали возможность нашему герою вести переговоры сразу с несколькими командами. Много кто хотел заполучить талантливого пилота.

Остановился свой выбор Дженсон на коллективе Бенеттон, который к тому моменту был выкуплен автоконцерном Рено. А вместе с тем, к руководству вернулся "злой гений" Флавио Бриаторе.

Следует так же отметить, что на родине в Великобритании, Баттон постоянно был на первых полосах всевозможной прессы. Его всё время нахваливали, говоря, что это будущий чемпион. И постепенно он подхватил "звёздную болезнь".

Если полутора годами ранее он разорвал отношения ради карьеры гонщика, то теперь – ночи напролёт проводил со своей новой девушкой – певицей Луизой Гриффитс.

Дженсон Баттон и его девушка - Луиза Гриффитс. Мероприятие Laureus Night of Sport & Film в Монако. Getty Images

Нашего героя регулярно замечали в элитных клубах по всей Европе, а также, он постоянно попадал на обложки светских журналов, что, на самом деле, негативно сказывалось на его репутации.

Не оставили без внимания подобный образ жизни и спортивные журналисты: в английских медиа Дженсона начали называть "плейбоем". Он начал чем-то напоминать двух других ярких представителей Объединенного Королевства – Джеймса Ханта и Эдди Ирвайна.

На Гран-при Монако наш герой прибыл на яхте, где, по слухам проходили вечеринки с множеством гостей. Этот поступок очень не понравился боссу команды. К слову говоря, Флавио, также, приплыл на яхте, но на пять метров короче.

Всё бы ничего, но с результатами на трассе творилась настоящая катастрофа. За весь 2001 год Баттон смог лишь раз финишировать в очках – на пятом месте во всё той же Германии.

Хотя Бенеттон и без того был машиной слабой, механики очень долго не могли подстроиться под стиль вождения молодого пилота. И все это происходило далеко позади нового напарника – Джанкарло Физикеллы.

Где-то к середине чемпионата, Дженсон постепенно начал браться за голову. Внимательно изучив телеметрию, он начал корректировать свою работу с болидом. Результаты немного пошли вверх, но до зачётных баллов было по-прежнему ещё далеко.

Итогом чемпионата стало лишь 17-е место. Карьера Баттона висела "на волоске". Он чудом избежал увольнения: спасло то, что Бриаторе и Физикелло очень сильно поругались, а итальянский бизнесмен не хотел сразу менять обоих гонщиков.

Еще одним обидным фактом стало то, что бывший работодатель – Вильямс – вернулся в топ-группу. За сезон 2001, подопечные "Железного Френка" одержали сразу 4 победы.

В 2002 команда Бенеттон была полностью переименована в Рено. Флавио Бриаторе начал постепенно исправлять весь хаос, который произошел с коллективом в его отсутствие. Машина начала понемногу ехать.

А Дженсон окончательно отказался от разгульного образа жизни, стал тренироваться как в гоночном смысле, так и в физическом и даже пробежал в межсезонье триатлон. От былого тусовщика не осталось и следа.

И это дало свои результаты. Уже на Гран-при Малайзии, во второй гонке сезона, Баттон был невероятно близко к своему первому подиуму: начинал последний круг он третьим, но за оставшиеся 5’543 метров трассы Сепанг его обогнал Михаэль Шумахер.

Борьба Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона на Гран-при Малайзии 2002 Getty Images

Еще шесть очковых финишей позволили Дженсону набрать 14 очков и занять 7 место в чемпионате. Впереди находились только пилоты топ-команд – Феррари, Вильямс и Макларен. А очередной напарник – Ярно Трулли – остался позади.

Но к тому моменту, Бриаторе уже присмотрел себе в воспитанники тест-пилота команды – Фернандо Алонсо. А Баттону указали на выход.

BAR, 2003-2005

Поиск нового кокпита прошел довольно быстро, после чего наш герой отправился в команду БАР (British American Racing). Не пугало Дженсона и то, что его новым напарником стал экс-чемпион мира – Жак Вильнёв, который был одним из со-основателей коллектива.

К тому моменту Баттон стал образцовым пилотом, который упорной работой как мог, вдохновлял весь окружавший его персонал. Но при этом, он старался быть максимально дружелюбным со всеми механиками. А со временем подружился даже с напарником, который, поначалу, очень холодно воспринял соседство с молодым талантом.

За сезон 2003, наш герой семь раз приехал в очки по новой системе 10-8-6-5-4-3-2-1. Лучшими местами в гонках так и остались четвёртые позиции в Австрии и Японии. По итогам чемпионата Дженсон девятое место с 17 очками. Это было почти втрое больше, чем у Жака.

Настоящим прорывом для нашего героя стал 2004 год. В группе лидеров произошли некоторые перестановки – Макларен и Вильямс откатились назад, а вот наверх поднялись БАР и Рено, которые и стали бороться за оставшиеся места на подиуме, по бокам от главного доминатора – Михаэля Шумахера, который был в своей отдельной лиге.

На втором этапе, с Малайзии, Баттон впервые приехал в топ-3. И это было только начало. За первые восемь гонок, шесть раз Дженсон пил шампанское. На Гран-при Сан-Марино был даже поул, что говорило о том, что БАРу трасса подходила очень сильно. Но для борьбы за победу с самим "Красным Бароном", нашему герою еще не хватило опыта.

К середине сезона, поняв, что первые два места уже "закреплены" за пилотами Феррари, многие букмекеры начали принимать ставки на третье место чемпионата – позади двух гонщиков Скудерии.

В итоге, "лучшим среди остальных" стал Дженсон, опередив на 26 очков ближайшего преследователя – Фернандо Алонсо, и нового напарника, Такуму Сато – на 51.

Подиум Гран-при Малайзии 2004: Михаэль Шумахер (1 место) и Дженсон Баттон (3 место) Getty Images

За весь год Баттон поднялся на подиум 10 раз – 3 раза на второй позиции и 7 раз на третьей. Конечно, во всей этой коллекции не было пока что ни одной победы. Однако, эти результаты не могли остаться без внимания. И в голове британского пилота начали появляться чемпионские амбиции.

Влияние Хонды

Еще по ходу сезона 2005 автоконцерн Хонда, поставлявший двигатели команде БАР, увеличил свою долю акций до 45%, что давало японцам возможность существенно влиять на все действия коллектива. В частности, сменилось и руководство – опытного Дэвида Ричардса сменил "сырой" новичок "мира акул" – Ник Фрай.

Несмотря на впечатляющие результаты тестов, начало чемпионата стало настоящим провалом. За первые три гонки не было ни одного очка.

А позже вскрылась еще и махинация с двойным бензобаком, которая позволяла делать болид ощутимо легче допустимой нормы, за что команде БАР аннулировали результаты на Гран-при Сан-Марин, а также, отстранили от участия на два дальнейших этапа.

На этом всем амбициям был конец. Первый очки наш герой смог набрать лишь на десятом этапе – Гран-при Франции. Во всех последующих гонках до конца чемпионата, Баттон набрал очки и за это время дважды приехал на подиум. Но в итоговой таблице года это было лишь десятое место.

Honda, 2006-2008

Несмотря на провал в 2005, автоконцерн Хонда окончательно выкупил команды, сделав ее заводской. Дженсон сохранил своё место в коллективе. А его новым напарником стал Рубенс Барикелло, который устал быть "вторикеллой" в Феррари и решился сменить место работы.

С точки зрения технического регламента, сезон стал очередной перезагрузкой. На смену трёхлитровым двигателям V10, пришли V8 объёмом в 2.4 литра. Всем пришлось с нуля проектировать как моторы, так и сами болиды, потому как агрегаты стали значительно меньше предшественников.

Начало казалось многообещающим: подиум в Малайзии, а позже – поул в Австралии. Но уже в основной гонке, Баттон пропустил Алонсо и двух пилотов Макларена, а на последнем круге, сошел из-за сгоревшего двигателя, не доехав считанные метры до финишной черты.

Имевший за своими плечами уже 13 подиумов, Дженсон мечтал о первой выигранной гонке. Но дальнейший сезон для японской команды складывался невероятно блекло: Феррари и Рено где-то впереди сражались за титулы, статус третьей силы закрепился Макларен, а Хонда раз за разом испытывала технические проблемы.

За последующие 9 этапов, наш герой лишь трижды вообще смог добыть очки. А где уж точно никто не ждал победы от Баттона – так это на Гран-при Венгрии 2006.

Очередной сгоревший мотор принес нашему герою штраф в 10 позиций. Это означало, что стартовать ему пришлось с 14-й позиции на трассе Хунгароринг, которая является одной из самых сложных для обгонов.

Но в тот день судьба была на стороне Дженсона. Впервые за 20 этапов, проходивших на том автодроме, был дождь. На мокром асфальте многие гонщики совершали ошибки, включая Шумахера и Алонсо, которые тогда сражались за титул. А Кими Райкконен, начавший заезд с поула, сошел с дистанции, врезавшись в кругового.

Во творившемся хаосе, на первое место вышел единственный пилот, который сохранил максимальное хладнокровие и всё сделал правильно – Дженсон Баттон. Долгожданная победа стала первой за целых 7 сезонов, после того как в начале карьеры нашему герою пророчили все звёзды мира.

Гран-при Венгрии 2006: Дженсон Баттон празднует свою победу в картере Getty Images

Набрав очки в оставшихся пяти гонках и поднявшись на подиум в Бразилии, Дженсон оптимизмом смотрел в будущее. Но 2007 год стал настоящим разочарованием. Моторы Хонда раз за разом сгорали в гонках.

Стоит отметить, что Феррари, Рено и Мерседес, не смотря на запреты увеличивать мощность двигателей, постоянно дорабатывали их надёжность, добавляя под этим предлогом несколько лошадиных сил в свои агрегаты. В то же время, японцы следовали строго всем правилам и не делали ничего со своими силовыми установками.

Какую-то надежду на успешное будущее вселил Росс Браун, который покинул Феррари после того как Михаэль Шумахер закончил карьеру в первый раз. Придя в Хонду, гениальный стратег сразу понял безнадёжность любых надежд на чемпионат 2008 и сконцентрировал все усилия на подготовку к чемпионату 2009. Тем более что назревала крупная смена регламента, которая полностью перезагружала расстановку сил.

Очередная проблема пришла откуда её не ждали – мировой финансовый кризис 2008 года ударил, в первую очередь, по автопроизводителям. Японский производитель больше не мог финансировать участие в "королевских автогонках", которое только портило ему репутацию из-за постоянных поломок двигателя, а потому было принято решение закрыть команду. Вместе со сгоревшим в Бразилии мотором, догорала, как казалось в тот момент, и карьера нашего героя.

История Формулы-1 знала много случаев, когда молодому таланту пророчили золотые горы, но в итоге он оставался у разбитого корыта. Хотят слухи, что на Рождество Баттону позвонил Жан Алези – один из таких "героев", и в шутку сказал "добро пожаловать в клуб". В тот момент Дженсон был в шаге от того, чтобы стать одним из них.

Braun GP, 2009

В статье про Браун GP я уже описывал подробнее все тонкости хитроумной комбинации, которую провёл Росс Браун при подготовке к сезону 2009. Он имел "наполеоновские планы" и не собирался от них отказываться даже после того, как Хонда решила уйти в решающий момент, всего в шаге от мечты. А потому, гениальный стратег просто выкупил команду и назвал ее своим именем.

Безрассудность этой авантюры стала понятна простым зрителям лишь к середине сезона. Дело в том, что эпоха "гаражистов" уже давно прошла. За пару десятилетий деятельности Бэрни Эклстоуна, стоимость участия в Формуле-1 выросла несколько тысяч раз. Еще в 90-х, гонки стали по-настоящему "королевскими", потому как финансово потянуть их могли лишь крупные концерны и корпорации.

Браун смог вывести на старт сезона машины, разработанные, по большей части, на деньги бывшего работодателя, а безупречная репутация помогла совершенно бесплатно получить двигатели. Но у Росса не было ресурсов, чтобы заниматься доработкой болида по ходу сезона.

Фактически, гениальный стратег пошел ва-банк. Вся его ставка делалась на попытку создать достаточный отрыв в начале сезона, пока "основные" лидеры не спохватятся.

Дженсон Баттон, который до последнего не верил, что вообще выйдет на старт сезона, крепко хватается за свой шанс и в первых семи гонках добывает шесть побед.

Росс Браун и Дженсон Баттон празднуют победу на Гран-при Австралии 2009 Formula 1 в социальной сети X

Простым зрителям казалось, что британца ждёт легкая прогулка за титулом. Возможно, так бы и было, будь у команды финансирование Хонды.

Пока пилоты Браун GP ехали на одной и той же машине, соперники вкладывали деньги в обновления и гонку за гонкой они прибавляли и прибавляли.

Потеря инициативы произошла намного быстрее, чем того ожидали – уже на Гран-при Турции на поул-позиции стоял молодой гонщик Ред Булла – Себастьян Феттель. Лишь за счёт опыта, Дженсон смог одержать победу над юным соперником в той гонке, при чем решающим оказался первый круг.

Дальнейшая часть сезона стала для Баттона настоящим кошмаром. Катастрофа началась с домашнего Гран-при Великобритании, котором он провалился на шестое место.

К слову говоря, за всю карьеру, Баттон провёл 17 гонок на Сильверстоуне, но при этом, ни разу не смог подняться на подиум в родных стенах.

Чемпионский экзамен

Казалось, что Дженсон уже мысленно увидел в себя обладателем титула, но дальше все начало просто сыпаться из рук. Всего за два этапа его доминирующий болид превратился в машину второй группы. В этот момент, Баттона ждал настоящий экзамен, на то, достоин ли он звания чемпиона мира.

Всегда сохранявший хладнокровие, наш герой начал нервничать. Его пилотаж стал более дёрганным, а ответы на пресс-конференциях стали более резкими.

Отрыв начал постепенно таять, а до конца чемпионата оставалось еще более половины гонок. Авантюрная попытка частной команды одолеть соперников, обладавших большими капиталами, начала пахнуть провалом. Но в игру вступили два важных фактора.

Во-первых, Браун, который был рядом с Михаэлем Шумахером все его чемпионские годы, хорошо знал, как нужно бороться за титул, даже если у его пилота машина уже уступает соперникам.

Поэтому, ночами перед гонкой Росс и Дженсон сидели и придумывали стратегические планы как минимизировать потери. На Гран-при Италии это даже принесло еще один командный дубль. Правда, на верхнюю ступеньку подиума поднялся Рубенс Барикелло, мечтавший избавиться от клейма "второго пилота".

Во-вторых, если бы наверху оказался только Ред Булл, скорее всего, сказка для Брауна бы закончилась очень быстро. Однако, Феррари и Макларен, доведя до ума свои "гибриды", тоже начали сражаться за высокие места.

Фактически, четверо пилотов из трёх команд с переменным успехом боролись за победы. Мало того, что они просто отбирали зачётные пункты друг у друга, так еще и наличие большой конкуренции приводило к ошибкам и сходам, пока Баттон стабильно собирал пусть и небольшие, но очки на 5-8 местах.

Гонка жизни

Вопрос о досрочном чемпионстве Баттона возник на Гран-при Бразилии – в предпоследней гонке. Перед началом заезда Дженсон на 16 очков опережал Себастьяна Феттеля и на 14 – Рубенса Барикелло. В какой-то другой ситуации это могло бы казаться большим отрывом, но не когда твой болид к концу сезона превратился в откровенную тыкву.

Соперники не собирались сдаваться просто так и всё еще мечтали о титуле. Тем более, что в головах многих людей были свежи воспоминания двухлетней давности, подробнее о которой вы можете прочитать в статье про Кими Райкконена.

В дождевой квалификации и Баттон и Феттель провалились вниз, а вот Барикелло оказался на поул-позиции. В тот момент, казалось, что "вечно второй" бразилец близок к чемпионскому титулу как никогда.

Но гонка расставила всех по своим местам. Дженсон и Себастьян начали свой прорыв, в котором им помог ряд столкновений на первом круге. Британец старался держаться впереди немца и так длилось большую часть гонки.

Однако, на второй последней волне пит-стопов, совершив остановку на один круг позже, Феттель вышел вперед, пока Баттон на пару кругов застрял на Камуи Кобаяси, который проводил свою первую гонку.

Тем временем, из чемпионской выпал Барикелло. Во время первого посещения боксов, Рубенс проиграл позицию Марку Вебберу, а на 50-м круге получил прокол колеса в результате борьбы с Льюисом Хамильтоном.

Это означало, что у Дженсона осталась одна задача – не отпускать далеко Себастьяна и минимизировать потери относительно главного соперника. И с этим наш герой справился на ура – финишировали претенденты на соседних позициях.

Закончив гонку пятым, к радости Росса Брауна, всей команды Браун GP, а также – отца Джона, Дженсон Баттон стал чемпионом мира и в прямом эфире из болида спел "We are the Champions". В тот эмоциональный момент многие поняли одно: хорошо, что британец занялся гонками, а не музыкой.

Дженсон Баттон и Росс Браун после Гран-при Бразилии 2009 радуются титулам в обоих зачётах Getty Images

Груз борьбы за титул был снят с плеч нашего героя и вернулся старый добрый Дженсон – веселый, но хладнокровный. Окрылённый успехом, он даже смог приехать на подиуме в последней гонке сезона – Гран-при Абу-Даби, которое, в прочем, уже ничего не решало.

Экзамен на "настоящего чемпиона"

Успех в Формуле-1 – это всегда симбиоз работы пилота и его команды. Тем не менее, история знает разные истории чемпионств. В одних случаях, участник на лучшей машине совершает лёгкую прогулку за желанным трофеем, а в других – гонщик выгрызает титул у противников имеющих более быструю технику.

В глазах зрителей, история Баттона получалась довольно неоднозначной. Не смотря на огромные усилия во второй половине сезона, все помнили яркое начало на доминирующей машине с "двойным диффузором". Вчерашнего середняка, который теперь стоял с главным кубком сезона в руках, многие считали его везунчиком, а то и просто выскочкой.

Даже британцы, которые активно поддерживали Дженсона всю карьеру, довольно скептически относились к этому успеху. Дело в том, что в 2007 появилась новая английская звезда автоспорта – Льюис Хамильтон и на него "переключилось" огромное количество фанатов.

Поэтому, уже став чемпионом мира, Баттон столкнулся с еще одним вызовом – доказать, что он носит это звание заслуженно.

Росс Браун, находясь в лучах славы, он активно искал, кому бы продать свою команду, которая была уже на грани банкротства. Покупатель нашелся – им стал концерн Мерседес, который поставлял двигатели. А на место Дженсона в заводской коллектив был приглашён сам "Красный Барон" Михаэль Шумахер.

Что же касается нашего героя - он подписал контакт с Маклареном, где уже три года хозяйничал тот самый звёздный соотечественник – Льюис Хамильтон, имевший полную поддержку босса – Рона Денниса. Подобное решение Баттона казалось всем откровенным безрассудством.

Состав команды Макларен 2010-2012 годов: Дженсон Баттон и Льюис Хамильтон Getty Images

Двумя годами ранее, Фернандо Алонсо, вынужден был бежать из команды после того, как не смог справиться с напарником, проводившим свой первый сезон. Дженсону же уже противостоял не новичок, а пилот с таким же статусом – чемпион мира. В очередной раз все многие эксперты заговорили о грядущем конце карьеры Баттона.

Баттон vs Хамильтон

Сезон 2010 ознаменовался глобальными изменениями — самыми значительными со времён 1994 года. Запрет на дозаправки вынудил команды с нуля разрабатывать болиды с увеличенными бензобаками. Также, это существенно сократило количество стратегий, а работа с резиной стала ключевым фактором. Тогда же пришла и очковая система, которая используется и по сей день – 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Кардинально изменился процесс пит-стопов. Ранее дозаправка занимала в среднем 7–15 секунд, что давало механикам достаточно времени для спокойной смены колёс. Теперь же, каждое мгновение было на вес золота. В первые сезоны, предельная спешка нередко приводила к ошибкам — незакрученным гайкам и сходам в последствии.

Чемпионат 2010 года вошёл в историю как один из самых хаотичных в XXI веке. Сразу 5 пилотов из трёх команд являлись претендентами на титул. Был среди них и наш герой. Уже во второй гонке сезона он одержал победу в дождевом Гран-при Австралии.

Дженсон Баттон празднует победу на Гран-при Австралии 2010 Getty Images

В Малайзии, пусть и лишь на восьмой позиции, последний отрезок гонки Дженсон героически сдерживал атаки Фернандо Алонсо, имевшего значительный перевес по шинам – свежий "софт" против изношенного "харда". Британец настолько хорошо оборонялся, что испанец в процессе борьбы перегрел и спалил двигатель за полтора круга до финиша.

Окончательный ответ на то, кем же является Баттон дал еще один заезд на мокрой трассе – в Китае. Наш герой снова продемонстрировал своё фирменное чутьё. Пока соперники совершали множество лишних пит-стопов, Дженсон снова всё сделал правильно, выиграл гонку и вышел в лидеры турнирной таблицы.

Пожалуй, именно в тот момент он доказал всем, что звание чемпиона мира он носит более чем заслуженно.

Дальнейшая часть сезона прошла не так гладко и закончил сезон он лишь пятым. Тем не менее, Баттон добыл еще пять подиумов, но что еще важнее – он не потерялся на фоне Льюиса Хамильтона.

Два британских чемпиона мира, имевшие кардинально-противоположные стили пилотирования, сражались на равных во внутренней борьбе, а зрители яростно спорили о том, кто же из них лучше.

Забегая наперёд, следует сказать, что даже сейчас, Дженсон так и остался единственным партнёром Льюиса по команде, который был ему равным в гоночном мастерстве. Да, позже Нико Росберг стал чемпионом, но то на 90% было везением, нежели закономерным результатом.

Погоня за Феттелем

Сезон 2011 стал годом тотального доминирования Ред Булл. Уже после нескольких гонок никто не сомневался в лёгком втором титуле Себастьяна Феттеля. Очередной "самовоз" от Эдриана Ньюи был вне конкуренции.

Впрочем, это не помешало Дженсону снова оказаться в центре внимания. Наш герой стал единственным гонщиком, который хотя бы попытался бросить вызов единоличному лидеру и провёл несколько очень ярких этапов.

Пожалуй, лучшей гонкой в карьере Баттона стал "заплыв" Гран-при Канады. На мокрой трассе, наш герой снова превратился в настоящего зверя.

Отбыв штрафной проезд по пит-лейн, пережив два столкновения, после второго из которых пришлось "хромать" до боксов со спущенным колесом, по итогу сумасшедшего заезда Дженсон вырвал победу на последнем круге. Подробнее об этой истории вы можете прочитать в статье о лучших дождевых прорывах.

Четырьмя гонками спустя, Баттон одержал еще одну "мокрую" победу – на Гран-при Венгрии. После этого случая, консультант Ред Булл Хельмут Марко высоко оценил мастерство соперника и сказал "я не знаю другого гонщика, способного незаметно выиграть гонку".

А в Японии, Дженсон показал всем, что может выигрывать даже в сухую погоду.

Сезон 2011 был первым чемпионатом после смены поставщика колёс. Покрышки Pirelli даже в 2024 значительно уступают в надёжности продукции Bridgestone образца 2010 года. А тогда, итальянские шины были откровенно "сырыми" и скорость износа была просто катастрофической.

Именно в таких условиях сыграла свою роль еще одна "фишка" Баттона – умение лучше других обращаться с колёсами. Выйдя вперед на пит-стопе, наш герой довёл дело до победы. Но, по злой иронии, именно в той гонке Дженсон окончательно перестал претендовать на чемпионство – приехавший третьим, Сэбастьян Феттель досрочно обеспечил себе титул.

Чемпионат 2012 начался с очередного хаоса. За первые 7 гонок, 7 разных пилотов одержали победы. Нестабильность шин Pirelli превратила гонки в настоящею лотерею. Был среди этих счастливчиков и Баттон, причем он выиграл первый этап.

Но помимо шин, большую роль сыграли проблемы команды Макларен с надежностью. Хотя ее пилоты периодически брали подиумы и даже занимали верхнюю ступеньку, о борьбе в чемпионате речи не шло.

Дженсон выиграл еще гонку в Бельгии, после того как взял свой единственный поул за рулём Макларена, а потом, в дождевой Бразилии, пока шла драматическая борьба за титул между Феттелем и Алонсо, Баттон одержал последнюю победу в своей карьере.

Падение Макларена

Когда Хамильтон объявил о решении сменить Макларен, на счету которого было 7 побед в прошедшем сезоне, на безнадежную команду-середняка – Мерседес, болид которого фанаты прозвали Ведро 03 (официальное название шасси – W03), всем казалось, что Льюис сошел с ума. Но на деле, как оказалось, ошибку совершил Дженсон…

В расстановке сил, к чемпионату 2013 две команды поменялись местами – Мерседес поднялся до статуса второй силы, а Макларен опустился глубоко в середину таблицы.

За весь год у Баттона не было ни единого подиума. Он занял лишь девятое место в личном зачёте. Единственным утешением было то, что наш герой набрал в полтора раза больше очков, чем его новый напарник – Серхио Перес – 73 против 49

Сезон 2014 принёс еще одна перезагрузка правил игры. В первую очередь, поменялись двигатели. Собственно, в сезонах 2024-2025 действует всё тот же регламент на силовые установки – гибридные турбо-моторы объёмом 1.6 литра.

Началась эпоха доминирования Мерседес. Пока Хамильтон и Росберг боролись за титул, где-то там позади страдал Баттон. Хотя из 19 гонок, 13 Дженсон финишировал в очках, о борьбе за что-то достойное речи не шло.

Это было только 8 место в общей таблице лишь с одним виртуальным подиумом – в церемонии награждения Гран-при Австралии наш герой не участвовал, а на третье место поднялся после дисквалификации Даниэля Рикьярдо за нарушение топливного лимита.

И снова Хонда

Начиная с сезона 1995, Макларен неизменно пользовался двигателями Мерседес. Немецкий моторист долгое время был личным поставщиком британской команды, что давало ей некий полузаводской статус.

Но все поменялось после того, как в 2010 у автоконцерна Даймлер-Бэнц появился личный гоночный коллектив.Не желая быть клиентской командой, с чемпионата 2015 Макларен перешел на моторы Хонда.

Так начался самый худший сезон в карьере Баттона и его нового напарника – Фернандо Алонсо. Два чемпиона мира превратились в откровенные посмешища.

Японские мотористы на целый год отстали от соперников. Конечно, это позволило скопировать идею Мерседеса с размещением турбины с противоположной стороны от компрессора. Но ситуация оставалась катастрофической.

Агрегату откровенно не хватало мощности. Именно тогда в прямом эфире прозвучала знаменитая фраза Алонсо "GP2 engine! GP2!", которая до сих пор цитируется фанатами и журналистами. Помимо прочего, оставляла желать лучшего и надёжность – двигатели постоянно ломались и горели.

Пока гонщики других команд набирали очки, Дженсон и Фернандо коллекционировали штрафы за замены силовых установок. Доходило до того, что формальный размер наказания был длиннее стартовой решетки.

Не сильно лучше ситуация стала и в 2016 – финишей в очках стало немногим больше, но мощности по-прежнему не было. И по окончании чемпионата наш герой объявил об уходе из Формулы-1.

Впрочем, один раз он всё же ещё вышел на стартовую решетку. Дело в том, что во одно время с Гран-при Монако 2017, проходила знаменитая американская гонка "500 миль Индианаполиса", в которой решил принять участие Алонсо. А Баттону предложили на один этап подменить бывшего напарника в "Королевских гонках"

Однако, заезд этот был больше формальный статус. Стартовав с пит-лейна, Дженсон практически не имел шансов заработать очки. А на 58-м круге он сошел с дистанции из-за столкновения с Паскалем Верляйном. На этом славная карьера Баттона завершилась окончательно.

Итоговая статистика нашего героя: 15 побед / 8 поул-позиций = 187.5%. Соотношение одно из лучших среди чемпионов.

Жизнь после Формулы-1

Уйдя из Формулы-1, Дженсон не разорвал связи с автоспортом. Он принимал участие в японской серии Super GT, а также – знаменитом марафоне "24 часа Ле-Мана".

Когда у Льюис Хамитона был обнаружен COVID-19 перед Гран-при Сахира 2020, ходили слухи, что Баттон предлагал свои услуги, чтобы заменить бывшего напарника на одну гонку. Однако, выбор Мерседеса пал на молодого Джорджа Рассела.

Помимо прочего, Дженсон запустил линию мужской одежды под брендом "JB", работает экспертом и комментатором для различных трансляций Формулы-1, включая сотрудничество с британским каналом Sky Sports F1, активно поддерживает гоночный киберспорт, а также, продолжил увлекаться триатлоном на любительском уровне.

Даже годы спустя, Дженсона Баттона вспоминают, как непревзойдённого мастера дождевых гонок, который обладал невероятным чутьём и превращался в стратега, сидящего за рулём. Из 15 побед, 7 он одержал на мокрых и подсыхающих трассах.