Забарный в ПСЖ: конкуренция с легендой, приговор Сафонову и 10 млн евро для Динамо

Илья Забарный перешел из Борнмута в Пари Сен-Жермен за 63 млн евро. Это самый крупный летний трансфер действующих победителей Лиги чемпионов.

Чем украинец так покорил Луиса Энрике? Почему так много денег? Какие условия контракта и на что рассчитывать болельщикам?

Чемпион в этом материале раскрывает все важные нюансы перехода украинца на новый уровень.

***

Как все было?

Переговоры ПСЖ и Борнмута по Илье Забарному напоминали покер.

Целых два месяца они торговались, делали "последнее предложение", а потом возвращались к разговору еще и еще.

Борнмут хотел 70 млн евро и не сбрасывал цену. Чуть раньше "Вишни" продали центрбека Дина Хейсена в Реал за 50 млн и левого защитника Милоша Керкеза – в Ливерпуль за 35 млн. Им не было нужды спешить.

В свою очередь ПСЖ после триумфа в Лиге чемпионов видел себя непобедимым и делал ставку на желание самого игрока присоединиться.

Сработало это лишь отчасти.

This is a world class tackle and it’s what we’ve come to expect from Zabs #afcb pic.twitter.com/I6fd311Ahp — Colin (@ColinJByrne) December 17, 2024

Забарный действительно согласовал 5-летний контракт с ПСЖ в мае, а в июне, находясь со сборной Украины в Торонто, прошел для парижан медосмотр в клинике Aspetar.

Также он проявил лояльность к Парижу в июле, даже не начав переговоры с Ньюкаслом и Тоттенхэмом на фоне их интереса.

Вместе с тем, давить на Борнмут Забарный не стал – потому-то все и затянулось.

Только в субботу, 9 августа, сделка была готова.

ПСЖ заплатит за Забарного 60 млн, а также 3 млн платежей солидарности плюс еще 3 млн прописаны как возможные бонусы. Из них 1,5 млн Борнмут получит, если Илья в Париже станет чемпионом Франции, и еще 1,5 млн – если выиграет с ПСЖ Лигу чемпионов в ближайшие 5 лет.

Сам Забарный будет зарабатывать 4,5 млн евро в год чистыми.

New Zabarnyi chant soft launch



‘Ain’t nobody like Zabarnyi, makes me happy, makes me feel this way’



🇺🇦🇳🇿 pic.twitter.com/peq0chrnfQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 10, 2025

"Ненавижу август", – говорит тренер "Вишен" Андони Ираола, а вот все остальные, кажется, довольны.

Что получит Динамо?

Неплохой куш.

По данным Transfermarkt, в январе 2023-го киевляне продали Забарного Борнмуту за 22,8 млн и таинственный процент от последующей перепродажи.

Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский утверждает:

"Речь идет не о пятой части от общей суммы трансфера Забарного в ПСЖ. Речь идет о разнице. Разниц е между суммой, которую Борнмут получит от ПСЖ минус те деньги, которые Борнмут заплатил уже Динамо".

По этой гипотезе берем 60 млн, отнимаем от них 22,8, а затем делим на 5 – и получаем 7,44 млн евро.

Кроме того, есть еще 3 млн евро платежей солидарности – это механизм ФИФА, который гарантирует 5% от каждого трансфера клубам, где игрок выступал с 12 до 23 лет. В случае с Забарным ее снова разделят между Динамо и Борнмутом, куда он переехал в 20 лет.

Если все сложить, выйдет, что киевляне получат от щедрости ПСЖ до 10 млн евро.

Чем особенный Забарный?

В его игре нет слабых мест. Он выполняет все элементы защиты на торовне.

Также Илья молод, амбициозен, не имел серьезных травм и ведет образцовый образ жизни профессионального атлета.

И он дитя своего времени.

Вот тепловая карта Забарного в АПЛ-2024/25 – он играет в поле высоко и широко. Во времена Япа Стама и Тони Адамса это сочли бы глупостью, но сегодня именно так поступают гранды. Они прессингуют на чужой половине, а линию защиты поднимают к центральному кругу.

Теплова мапа Забарного в Борнмуті, breakingthelines.com

Забарный крут у собственных ворот. Его корпус, фактура, чувство позиции вылились в 4,56 выбитых мяча из опасных зон за 90 минут в Борнмуте. Для контекста, лучший по этому компоненту в ПСЖ Виллиан Пачо имеет 3,2.

Показатели украинца по подкатам (1,44/90 минут), перехватам (1,0), заблокированным ударам (1,28) выдают в нем очень сбалансированного защитника.

2,11 выигранных верховых дуэлей за матч – это больше, чем у среднего стоппера в АПЛ.

На мяче Забарный спокоен, владеет разными пасами, хотя в последнее время действовал в Борнмуте консервативно из-за наличия рядом проактивного Дина Хейсена, отобравшего у Ильи лавры глубинного плеймейкера. Тренера Андони Ираолу это устроило, и украинца, кажется, тоже.

Он легко адаптировался к роли "подстраховщика" Хейсена и выполнял по 48 передач за игру, из которых только 3,83 были обострящими.

Статистика виступів Забарного в Борнмуті, lamdarhri.substack.com

При этом Борнмут в целом играл так агрессивно в прессинге, что "подстраховщик" Забарный часто действовал выше в поле, чем остальные защитники АПЛ.

Важный факт: за 2,5 года в Англии Илья пережил лишь один заметный спад – это было прошлой весной, но коснулось не только украинца, но и весь Борнмут, который "наелся" агрессивным стилем Ираолы. Реакция Забарного на тот кризис была ветеранской:

"Последние несколько недель мы ничего не заслуживали. Нам нужно быть более сосредоточенными. У нас было время поработать над деталями и доказать всем, включая себя , что мы можем снова побеждать".

Тренеры ценят такой подход, а раздевалка уважает. Из таких игроков часто вырастают хорошие капитаны.

Кто станет конкурентом Ильи в Париже?

Как раз капитан, и это немного тревожно.

31-летний Маркиньос – легенда ПСЖ. Он его рекордсмен по матчам (491 игра, 41 гол) и трофеям; первый и единственный в истории десятикратный чемпион Франции.

Весной ходили слухи, что бразилец собирается в одну из пенсионерских лиг, однако победа в ЛЧ заставила его передумать. Ко всему, он набрал идеальную форму под руководством Луиса Энрике, чего с Маркиньосом не случалось уже давно.

Кто знает, может, трансфер Забарного решил один-единственный матч – 0:3 от Челси в финале клубного чемпионата мира, где защита ПСЖ словно растворилась.

Нассер Аль-Хелаифи такого не любит. Его лицо после поражений давно стало мемом.

Также в центре обороны у Парижа есть Лукас Бералдо, которому ищут клуб, и Преснель Кимпембе, не тренировавшийся 2 года из-за разрыва ахила. Забарному они не конкуренты.

Вариант с переходом на позицию левого центрального, где Виллиан Пачо, очень маловероятен, в него даже не верит L'Equipe.

Так что остается один Маркиньос с контрактом до 2028 года.

Из позитива для Ильи – бразилец в двух последних сезонах пропустил из-за травм 85 дней. Он не молодеет, теряет скорость и при этом имеет 4-й самый большой оклад в команде – 13,45 млн в год. Если регресс продолжится – его без колебаний попросят на выход.

А что с россиянином Сафоновым?

Вот, собственно, Сафонова уже попросили.

В ПСЖ он запомнился разве что комичным пропущенным от Баварии; на таком уровне этого оказалось достаточно.

Известно, что директор парижан Луиш Кампуш сейчас предлагает Матвея всем подряд, но желающих не видно. 20 млн евро – многовато для Зенита и Спартака, а Галатасарай нацелен, прежде всего, на Эдерсона из Ман Сити.

Ситуацию еще усугубляет конфликт ПСЖ с Джиджи Доннаруммой, который не хочет продлевать контракт на условиях клуба и рискует провести сезон в дубле.

На его место парижане уже купили Люку Шевалье из Лилля за 40 млн., но кто тогда будет резервным кипером? Для Сафонова это единственный шанс остаться.

Российская пресса комментирует возможные выступления Матвея и Ильи за ПСЖ в духе пропаганды про "адиннарот". Журналист Максим Плохих в комментарии для L'Equipe заявил:

"Наша общественность поймет, что это два профессионала, которые занимаются своим делом. Спорт не должен быть политическим вопросом. Недавно уже были хорошо общающиеся российские и украинские спортсмены, и здесь это не вызывало дискуссий".

С нашей стороны, разумеется, все выглядит по другому.

Мы не без основания и с нетерпением ждем, пока Сафонов вернется туда, откуда приехал год назад неизвестно за какие заслуги.

Эпилог

Трансфер в ПСЖ цементирует Забарного в статусе главной футбольной звезды Украины.

У Цыганкова, Довбика, Зинченко, Мудрика пока проблемы, поэтому успех Ильи еще и очень своевременен. Он напоминает миру, что иногда украинцы тоже хорошо играют в эту игру.

Пожалуй, честная цена Забарного все-таки немного ниже, но когда за игроком приходят катарские шейхи – какой клуб откажется от соблазна заработать "лишние" 10-20 млн? Вот и Борнмут не осуждаем.

Ну, а что касается будущего Ильи, то оно в его руках. Главное, что следует помнить: внимание к ПСЖ во Франции заоблачное, как к Реалу или Барсе в Испании. Можно выиграть 10 матчей подряд, а затем сыграть вничью с Нантом – и с утра пресса напишет о кризисе и конце цикла. Более того, Аль-Хелаифи в это поверит и бросится искать виновных.

Поэтому лучше не подставляться; во всем слушать очень авторитарного Энрике; учить язык, что умиляет французов, – и этого хватит для первой главы в потенциально толстом романе.