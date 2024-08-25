Мой дом — моя крепость: как легенды Формулы-1 выступали на домашних трассах

В эти выходные проходит Гран-при Нидерландов, и это домашний для действующего чемпиона мира — Макса Ферстаппена, который уже трижды радовал местную публику в прошлые годы. На данный момент, скорость болида Ред Булл оставляет желать лучшего, однако нидерландец намерен собрать в кулак весь свой опыт и мастерство. Сегодня стартовать в гонке он будет со второй позиции и зрители ждут борьбы на трассе. А пока заезд еще не начался, давайте вспомним, как различные пилоты в прошлом выступали у себя на родине.

Михаель Шумахер

Міхаель Шумахер Getty Images

Рекорд по количеству побед на трассах в своей стране делят два самых титулованных гонщика истории Формулы-1 — Михаэль Шумахер и Льюис Хамильтон. И если британец все 9 раз сделал это на одном и том же треке — Сильверстоун, то немец 4 раза радовал болельщиков на автодроме Хоккенхайме и 5 раз — на Нюрбургринге, который в те времена принимал "Гран-при Европы". При чём, в сезонах 2004 и 2006, "Красный Барон" финишировал первым в обеих гонках, проходивших в Германии. В 2001 году двое братьев стояли на родной земле на первой стартовой линии, а с "европейской" гонки 2006 можно писать учебники по тактической борьбе эпохи дозаправок.

Стоит так же отметить достижение Хуана Мануэля Фанзион на заре "королевских гонок" — пятикратный чемпион мира из Аргентины, легенда 50х, победил дома четыре раза подряд — с 1954 по 1957. Позже такие же серии повторили Джим Кларк с 1962 по 1965 год и Льюис Хамильтон с 2014 по 2017 года.

Ален Прост

Ален Прост Getty Images

Лучший гонщик "золотой эпохи" Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Ален Прост, свою первую победу добыл дома — на Гран-при Франции 1981 года.

Помимо него, трое британцев — Найджел Мэнселл, Стирлинг Мосс и Джонни Херберт, а также другой француз — Жан-Пьер Жабуй, также, впервые ступали на вершину подиума перед родными трибунами. А для итальянца Лудовико Скарфьотти и бразильца Карлуса Пасе триумф на своей земле стал единственным выигрышем гонки в карьере.

Фернандо Алонсо

"Нестареющий ветеран" Фернандо Алонсо трижды финишировал первым на испанских трассах. Первый раз он это сделал в 2006 году, будучи на пике своей карьеры. Второй — на Гран-при Европы 2012, который к тому моменту переехал в Валенсиию, после замечательного прорыва с 11го стартового места. А третий триумф на родине — в 2013 году, который запомнился тактикой четырёх пит-стопов, так и крайней победой в его карьере.

Кімі Ряйкконен, Фернандо Алонсо та Міхаель Шумахер Getty Images

Но есть и обратная сторона медали. Если одним гонщикам "помогают стены", то для других "домашние" этапы становились кошмаром. Грэм Хилл, чемпион сезонов 1962 и 1968, за 17 выступлений, ни разу не победил дома.

Еще один представитель Соединенного Королевства, Дженсон Баттон, тоже за 17 Гран-при на родине, ни разу даже не поднялся на подиум. А в чемпионском сезона 2009, именно с этапа на Сильверстоуне, после яркого начала сезона, его команда Браун GP откатились в середину пелотона.

Бразилец Рубенсу Барикелло, получивший среди фанатов прозвище "вторикелло", которым до сих пор иногда называют "пилотов номер два", также имеет очень тяжелые отношения с гонками перед родными трибунами. Именно там, где он так хотел помахать друзьям детства с вершины подиума, зачастую просто не финишировал, а если и добирался до финиша — то где-то далеко позади лидеров. Лишь однажды, в 2004 году, ему удалось попасть в топ-3.

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель Getty Images

Обязательно нужно вспомнить Гран-при Германии 2018 года, который стал "точкой невозврата" для Себастьяна Феттеля. Лидируя в гонке, он почти что на ровном месте въехал в стенку. Это колоссальным образом отобразилось на таблице личного зачёта, но что еще важнее, после данного эпизода немец был сломлен морально.

Конечно, он выиграл следующую гонку того года, но карьера начала уверенно двигаться ко дну. А следующие сезоны — 2019 и 2020, четырёхкратный чемпион выглядел блекло даже на фоне новичка Шарля Леклера, из-за чего многие фанаты начали считать того лучше, чем он есть на самом деле.

Фелипе Масса

Феліпе Масса Getty Images

Но самой большой драмой в истории автоспорта стала домашняя гонка в 2008 году для еще одного бразильца — Фелипе Массы. Это был последний этап календаря и решалась судьба всего сезона. Любимцу местной публики, чтобы стать чемпионом, необходимо было отыграть целых 7 очков за одну гонку. На практике это означало, что нужно побеждать и надеяться на то, что главный соперник — Льюис Хамильтон — финиширует на шестой позиции, либо ниже. А британцу, в свою очередь, достаточно было приехать пятым, чтобы удержать титул.

Шансы Массы на титул могли выглядеть как что-то невероятное, но годом ранее, на этой же трассе, в аналогичной ситуации "сказка стала былью" для его напарника по Феррари — финна Кими Райкконена. Помня это, зрители на трибунах были настроены очень оптимистично. Саму гонку бразилец уверенно выиграл, но последующие 39 секунд стали самыми долгими в его жизни. Хамильтону до финиша оставалось, примерно, полкруга и он ехал шестым! Сердца всего гоночного мира бешено колотились в ожидании развязки. Но чуда не случилось…

В последнем повороте британец вышел на пятую позицию, обогнав Тимо Глока, который "хромал" по мокрой трассе на шинах для сухого асфальта. Масса выиграл гонку, но чемпионат таки проиграл. И то что было на подиуме навсегда запомнилось очевидцам: он едва с большим трудом сдерживал слёзы и как мог пытался подбодрить плачущих фанатов… Тогда казалось, что у молодого бразильца еще всё впереди. Но по злой иронии, эта печальная победа стала последней в его карьере.

Константин фон Рихтгофен для Чемпиона

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