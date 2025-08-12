Позор на Кипре: Динамо умудрилось во второй раз проиграть Пафосу и вылететь из Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в котором кипрский Пафос принимал украинское Динамо.

После того, как киевляне потерпели неожиданное поражение (0:1) в первом поединке, они готовили (по словам некоторых представителей команды) своих фанатов к "совсем другой игре".

И можно сказать, что они не соврали, ведь столичный коллектив сыграл даже еще хуже, чем на прошлой неделе. По большому счету, судьба противостояния решилась уже на второй минуте поединка, когда Мислав Оршич поразил ворота Руслана Нещерета.

У хозяев поля прошел заброс за спины защитников, впоследствии мяч оказался у Муамера Танковича, чей удар был заблокирован. Но швед отдал поперечную передачу на Оршича, которому оставалось только не промазать по пустым воротам.

Вполне возможно, что Пафос сделал то, на что настраивалось Динамо. И теперь на команду Александра Шовковского оказывалось еще большее давление, с которым они не справились.

Игра проходила по такому сценарию, что киприоты были ближе к своему второму голу, чем украинцы к своему первому. Все дошло до того, что защита чемпиона Украины сама привозила опасные моменты на свои ворота. И только сэйвы Нещерета и не лучший уровень соперника сохраняли шансы Динамо отыграться.

Второй и решающий удар киевская команда потерпела на старте второго тайма. Оршич навесил на дальнюю штангу, а Жуан Коррея ударом в падении удвоил преимущество Пафоса.

Это был не нокдаун, а нокаут. Соперник продолжал атаковать ворота Нещерета, и только чудом счет не стал разгромным. Шовковский признал капитуляцию за 15 минут до конца встречи, когда он выпустил на поле Назара Волошина и Матвея Пономаренко.

Финальный свисток арбитра зафиксировал второе поражение Динамо, на этот раз со счетом 0:2. Этот свисток также ознаменовал вылет киевлян из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2025/26 – квалификация

Третий раунд, ответный матч, 12 августа

Пафос (Кипр) -– Динамо (Украина) 2:0 (1:0) -– Пафос победил по сумме двух матчей 3:0

Голы: 1:0 – 2 Оршич, 2:0 – 55 Коррея.

Вылетев из Лиги чемпионов, Динамо продолжит свои выступления в Лиге Европы. Там "бело-синие" сыграют с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) в раунде плейоф за право стать участником этапа лиги.