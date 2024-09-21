Злой гений Флавио Бриаторе и его роковая ошибка в Сингапуре

В эти выходные состоится Гран-при Сингапура. На уличной трассе Марина-Бей было много интересных гонок, но самой запоминающейся стала самая первая, в далёком 2008 году. До сих пор в СМИ периодически напоминают про события той ночи. И сегодня мы предлагаем погрузиться в эпоху "классической" Формулы-1 с дозаправками и без DRS.

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Личность Флавио Бриаторе

Прежде чем переходить к самым событиям, следует изучить историю одиозного гения Флавио Бриаторе.

Очень долгое время, жизненный путь итальянского бизнесмена не был связан с гонками от слова вообще. В первую очередь, он является человеком с невероятной деловой хваткой, за плечами которого было несколько крайне рискованных, но очень удачных проектов. И лучше всего личность Бриаторе раскроет один случай: однажды, он взял в долг деньги у мафии, для того чтобы открыть ресторан. Любой человек понимает, насколько это рискованный шаг и чем всё могло бы закончиться. Решиться на такое мог бы, разве что, откровенный псих. Однако успех был просто ошеломительный. В скором времени, Флавио руководил уже целой сетью, принадлежащей магнату Аттилио Дутто.

Позже, профессиональные навыки нашего героя оценил и Лучано Бенеттоном, и сделал Бриаторе менеджером одноимённой компании "Бенеттон". И именно Лучано пришла в голову идея выкупить команду Формулы-1, посчитав это лучшей рекламой для основного бизнеса. А руководителем гоночного коллектива, конечно же, был выбран Флавио. Именно так, он зашел в "королеву автоспорта".

Фабрика чемпионов имени Флавио Бриаторе

Совершенно чуждый миру гонок человек, очень быстро наладил нужные связи, нанял в команде нужных людей, способных построить конкурентоспособную машину. Дело оставалось за малым – найти быстрого пилота, который будет способен бороться за чемпионство.

Флавіо Бріаторе autosport.com

И в 1991 году Бриаторе "отжал" Шумахера у Эдди Джордана, владельца одноимённой команды-соперника. А дальше, Флавио начал создавать из молодого немца звезду автоспорта. Методы воспитания, к слову говоря, были далеко не самые этичные. "Злой гений" делал всё, чтобы молодой Михаэль был намного выше напарников и уверовал в свою уникальность. Да, феноменальный талант гонщика, разумеется, имел большое значение. Однако эти способности еще надо было раскрыть, с чем великолепно справился наставник. Результат не заставил себя долго ждать и уже в 1994 году, Шуми стал чемпионом, а через год оформил и второй титул в доминирующем стиле. Приобретенная психологическая уверенность сделала из "Солнечного мальчика" машину по штампованию побед.

Но после сезона 1995 их пути разошлись: Шумахер отправился в Феррари, чтобы там строить свою личную историю и становиться "Красным Бароном". Вскоре, следом за чемпионом последовали Росс Браун и Рори Бирн. Команда начала постепенно разваливаться и после сезона 1997 семья Бенеттон уволила и самого Бриаторе.

Однако в 2001 гоночный коллектив был выкуплен французским автоконцерном Рено и в скором времени Флавио восстановили на посту директора. С новыми владельцами, он стал заново идти к успеху по уже знакомому маршруту. Еще одним пилотом, который вытянул счастливый билет, стал испанец Фернандо Алонсо. С теми же самыми методами создания чувства собственного величия, уже в 2005 году новый воспитанник стал чемпионом. А в сезоне 2006 борьба за титул была между двумя выпускниками "фабрики чемпионов" – прошлым и действующим.

Так же как когда-то давно Шумахер, Алонсо тоже, после двух чемпионств "под крылом" Флавио, захотел "попытать счастье" в других командах. Сезон 2007 Фернандо провёл с МакЛарене. Однако там его настигла "карма" и уже он сам стал "тренажёром уверенности" для новичка Льюиса Хемильтона, который быстро стал любимчиком босса британской команды – Рона Денниса. После множества скандалов и упущенного титула, в начале 2008го года, испанец покинул "токсичный" коллектив и вернулся "в родную гавань" к Бриаторе.

Стратегическая борьба эпохи дозаправок

Уже выросло целое поколение зрителей, которые видели Формулу-1 только в эру заправленных на всю гонку "бензовозов", начавшуюся в 2010 году. Однако фанаты со стажем еще могут вспомнить всю романтику эпохи дозаправок и отсутствия DRS.

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В наше время, на большей части трасс, опередить соперника довольно просто, если есть преимущество в темпе. А случаи длительной успешной обороны позиции редки и каждый рассматривается как некий подвиг. Однако до появления чита у атакующего, обгон был настоящим искусством. И, зачастую, единственным шансов выйти вперед являлась волна пит-стопов, а ключевым ее моментом являлся период, когда один гонщик уже провёл дозаправку, а другой – еще нет.

За последние полтора десятилетия мы привыкли к тому, что шины Pirelli обладают высокой деградацией и разница между свежими и изношенными комплектами может достигать 2-3 секунды с круга. Как следствие, пилот, который раньше посетил боксы, в "моменте" получает преимущество над соперниками, однако платит за это возможными проблемами под конец дистанции.

До 2010 года, всё было совершенно иначе. Колёса Bridgestone были намного стабильнее. Потери темпа в результате износа хотя и были, но значительно меньше, чем сейчас. И намного больше влияние имело количество килограмм топлива на борту болида. Машина, которая остановилась раньше, была медленной, а тот, кто еще не побывал на дозаправке, мчался по трассе с лёгкими баками. И в ту эпоху был популярен термин "пересидеть на пит-стопе", который означал выигрыш позиции за счёт более позднего визита в боксах.

Правила Safety Car 2008 года

История Формулы-1 знает немало гонок, ход которых изменил внезапный выезд машины безопасности. Правила любой остановки гонки таковы, что одним пилотам она выгодна, а другим нет. В теории можно было бы сделать регламент более справедливым со спортивной точки зрения, однако не стоит забывать, что "королевские гонки" – в первую очередь, шоу, принадлежащее капиталистам экстра-класса, которые на нём зарабатывают. А элементы внезапности, очень даже способствуют росту продаваемости.

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Но правила 2008 года были еще более суровыми, чем сейчас. Тогда в момент выезда машины безопасности, закрывался пит-лейн. И внезапное и очень большое преимущество получали пилоты, которые успели сделать остановку до появления Бернта Майландера (водитель SC) на трассе.

Даже сейчас, при более мягком регламенте, в некоторых ситуациях есть соблазн намеренно вызвать остановку гонки. А в условиях 2008 года, оставалось вопросом времени, когда кто-то решится на то, чтобы получить преимущество подобным образом.

Провал в квалификации Гран-при Сингапура

Как уже было сказано выше, в 2008 году, Алонсо вернулся в Рено. Но за время его отсутствия, французская команда скатилась в среднюю группу. И новый сезон испанец проводил в довольно непривычном для него, во втором эшелоне.

Такие результаты не радовали ни пилотов, ни Бриаторе. За две чемпионских сезона, гоночный коллектив обрёл множество спонсоров, которые теперь начали постепенно уходить. Рено очень нужно было хотя бы выиграть одну гонку, просто в целях поддержания имиджа команды.

Но о борьбе за высокие места речь не шла аж до Гран-при Сингапура, который являлся первым ночным этапом в истории Формулы-1. Хотя тренировочные сессии перед гонкой далеко не всегда дают возможности судить о раскладе сил, тем не менее, в пятницу испанец возглавил обе "практики".

А в субботу была квалификации. Показав, весьма хороший результат в первом сегменте, Алонсо столкнулся с техническими проблемами во втором. Это означало, что начинать гонку ему придётся аж с 15й позиции. Более того, второй пилот Рено — Нельсон Пике младший – занял на стартовой решетке соседнюю 16 позицию.

Для коллектива, который еще вчера надеялся на высокие результаты, это была катастрофа. Вернувшись в боксы, Алонсо на эмоциях заявил, что команда упустила лучший шанс в сезоне добиться высокого результата. Однако "утро вечера мудренее" решил Флавио Бриаторе.

Невероятное "везение" в гонке

В Рено принимают решение залить в баки Алонсо топлива лишь на 12 кругов, мотивируя это тем, что на лёгкой машине можно будет в начале совершить несколько обгонов. И действительно, после очень короткого отрезка, испанец совершил остановку и там уже совершил длительную заправку.

И хотя Фернандо выехал с боксов в самом конце, кругом спустя в аварию попадает его напарник. К слову говоря, Пике-младший довольно часто разбивал машины, потому его авария не выглядела как что-то необычное. На трассу выезжает машина безопасности, которая переворачивает всё с ног на голову.

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Остановившийся до выхода SC Алонсо получает огромное преимущество, потому как всем лидерам еще предстояло идти на пит-стоп. Было отыграно множество позиций. А оттянутая вторая остановка, позволила Фернандо выйти в лидеры и довести дело до победы.

Вскрытие правды

Подозрения, что авария Пике-младшего могла быть не случайной, появились у многих людей сразу, однако доказать это было невозможно. Однако всё изменилось год спустя.

По ходу сезона 2009, Бриаторе уволил Пике-младшего за невероятно низкие результаты. И в качестве мести, бывший пилот сразу дал письменные показания, что авария была подстроена. Со слов бразильца, Флавио Бриаторе и технический директор команды Пет Симондс, предложили ему пожертвовать своей гонкой ради выгодной стратегии напарника. В обмен, молодому пилоту пообещали продлить контракт на следующий год.

А дальше, одной маленькой искры хватило для того, чтобы сделать взрыв. Началось громкое судебное разбирательство А Гран-при Сингапура 2008 вошло в историю под громким названием "Крашгейт".

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И что самое обидное во всей этой истории – следующую гонку в Японии, Алонсо выиграл без каких-либо подтасовок, просто за счёт удачной стратегии. И "имидж команды" был бы спасён без рискованного плана.

Последствия для Бриаторе

Гран-при Сингапура-2008 имело ряд последствий для руководства команды. По итогам суда, Флавио Бриаторе был пожизненно отстранён от любых постов в Формуле-1, а его соучастник, технический директор команды, Пэт Симондс получил пятилетнюю деквалификацию.

Позже была подана апелляция, в результате которой, в начале 2010 года оба наказания были отменены, потому как у FIA не было полномочий отстранять от автоспорта Бриаторе, как человека, не имеющего никаких лицензий Федерации. Кроме того, имели место личные конфликты между Флавио и Максом Мосли, тогдашним председателем FIA.

Однако помимо прямых ограничений, также был получен и огромный репетиционный ущерб. И вернётся Бриаторе в Формулу-1 только 15 лет спустя, 2024 году на должность консультанта в команду Альпин, в которую за эти годы трансформировалось Рено.

Последствия для других участников чемпионата

Но помимо причастных, также множество других людей в Формуле-1 пострадали от случившегося. Самый большой ущерб получил гонщик Феррари Фелиппе Масса. Когда заново открылся пит-лейн, большая часть гонщиков сразу ринулись в боксы. Как обычно бывает в такие моменты, там царил полнейший хаос. И именно это стало фактором, из-за которого бразилец нажал на газ раньше, чем его механики вытащили заправочный шланг. Как итог, гонка для него была испорчена. Масса потерял много очков. А как мы уже писали, позже он драматически проиграет титул с разницей в один зачётный пункт.

Годом спустя, попал под "эффект домино" и другой гонщик Скудерии – Кими Райкконен. Все дело в том, что после дисквалификации Бриаторе, Алонсо понял, что ему надо срочно менять гоночный коллектив. А на помощь ему пришел спонсор – испанский банк Santander, который сделал команде Феррари предложение, от которого итальянская команда не смогла отказаться. Как итог – Кими указали на двери, а его место в болиде занял Фернандо.

А самое глобальное печальное последствие, которое отразилось на всей Формуле-1 – это отмена дозаправок начиная с 2010 года. Уже 15 сезонов подряд "королевские гонки" лишены этого важнейшего элемента стратегической борьбы. И прецедент, случившийся с Массой на пит-стопе, сыграл далеко не последнюю роль в принятии решения о смене регламента.