Второй самый дорогой украинец в истории: ПСЖ объявил о трансфере Забарного
Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный стал игроком Пари Сен-Жермен.
Об этом сообщила пресс-служба команды, являющейся действующим обладателем Лиги чемпионов УЕФА.
Контракт украинского игрока с парижским клубом рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера составила 63 млн евро + бонусы по данным Transfermarkt.
Таким образом переход Забарного стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов. На первом месте остается Михаил Мудрик, за которого в 2023 году Челси заплатил 70 млн евро.
В то же время комбинированная стоимость всех переходов Ильи в профессиональной карьере составляет уже 85,7 млн евро, что делает его самым ценным футболистом в истории украинского футбола.
Напомним, что 22-летний киевлянин перешел в стан "вишен" в январе 2023 года из Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей за Борнмут во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что 20% от перехода защитника может получить киевское Динамо. Если этот пункт в трансферном соглашении соответствует действительности, то действующий чемпион Украины заработал на переходе Забарного примерно 12,6 млн евро.