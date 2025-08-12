Украинская правда
Второй самый дорогой украинец в истории: ПСЖ объявил о трансфере Забарного

Станіслав Лисак — 12 августа 2025, 11:01
Ілля Забарний офіційно гравець ПСЖ
Ілля Забарний
ПСЖ

Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный стал игроком Пари Сен-Жермен.

Об этом сообщила пресс-служба команды, являющейся действующим обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

Контракт украинского игрока с парижским клубом рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера составила 63 млн евро + бонусы по данным Transfermarkt.

Таким образом переход Забарного стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов. На первом месте остается Михаил Мудрик, за которого в 2023 году Челси заплатил 70 млн евро.

В то же время комбинированная стоимость всех переходов Ильи в профессиональной карьере составляет уже 85,7 млн евро, что делает его самым ценным футболистом в истории украинского футбола.

Напомним, что 22-летний киевлянин перешел в стан "вишен" в январе 2023 года из Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей за Борнмут во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что 20% от перехода защитника может получить киевское Динамо. Если этот пункт в трансферном соглашении соответствует действительности, то действующий чемпион Украины заработал на переходе Забарного примерно 12,6 млн евро.

Борнмут

