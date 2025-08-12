Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх

Итальянский спортсмен-ориентировщик Маттиа Дебертолис умер после потери сознания на Всемирных играх-2025 в Чэнду.

Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

29-летнего Дебертолиса нашли без сознания во время соревнований по мужскому ориентированию на средние дистанции в пятницу, 8 августа. Сегодня, 12 августа, его сердце перестало биться.

Его смерть была подтверждена в совместном заявлении Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), Местного оргкомитета (LOC) Всемирных игр 2025 года в Чэнду и Международной федерации спортивного ориентирования (IOF).

"Я не могу адекватно описать словами непостижимую глубину грусти из-за этой трагической потери жизни", –сказал президент IOF Том Холлоуэлл.

Дебертолис в детстве был заядлым лыжником и футболистом, но также занимался спортивным ориентированием на длинные дистанции.

Он также был инженером-строителем, учился на докторантуре в университете Стокгольма, где жил и был членом клуба спортивного ориентирования IFK Lidingö.

Напомним, Японская боксерская комиссия (JBC) начала расследование смерти двух бойцов, которые произошли 2 августа в Токио в рамках одного боксерского турнира.