Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх
Итальянский спортсмен-ориентировщик Маттиа Дебертолис умер после потери сознания на Всемирных играх-2025 в Чэнду.
Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.
29-летнего Дебертолиса нашли без сознания во время соревнований по мужскому ориентированию на средние дистанции в пятницу, 8 августа. Сегодня, 12 августа, его сердце перестало биться.
Его смерть была подтверждена в совместном заявлении Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), Местного оргкомитета (LOC) Всемирных игр 2025 года в Чэнду и Международной федерации спортивного ориентирования (IOF).
"Я не могу адекватно описать словами непостижимую глубину грусти из-за этой трагической потери жизни", –сказал президент IOF Том Холлоуэлл.
Дебертолис в детстве был заядлым лыжником и футболистом, но также занимался спортивным ориентированием на длинные дистанции.
Он также был инженером-строителем, учился на докторантуре в университете Стокгольма, где жил и был членом клуба спортивного ориентирования IFK Lidingö.
Напомним, Японская боксерская комиссия (JBC) начала расследование смерти двух бойцов, которые произошли 2 августа в Токио в рамках одного боксерского турнира.